Shang-Chi : découvrez les coulisses de l’impressionnante scène de combat du bus

A peine sorti, Shang-Chi est déjà le film de tous les records ! Véritable carton au box-office mondial, ce nouveau projet estampillé Marvel continue de faire parler de lui. L’atout majeur du film ? Des scènes d’action ultra calibrées, empruntant de nombreux codes des arts martiaux. Mais c’est certainement la scène d’affrontement dans le bus qui retient l’attention de nombreux spectateurs. Dans cette séquence, Shang-Shi doit affronter un commando envoyé par Wenwu et dirigé par Razor Fist (Munteanu).

Shang–Chi : l’iconique scène du bus – Crédit : Marvel Studios

Mais cette scène n’a pas été simple à mettre en place. Entre une chorégraphie complexe et de nombreuses blessures, Liu et Munteanu ont dû donner de leur personne pour réussir ce petit exploit.

Shang-Chi : une scène de combat éprouvante

« Un vrai bus a été installé sur des cardans et des airbags afin qu’il puisse être en mouvement. Puis, les équipes nous ont jeté dedans avec Florian. Il nous ont demandé de suivre la chorégraphie. Mais ce n’est pas la même chose que de le faire dans un espace restreint qui ne bouge pas. Je me suis gravement blessé sur presque tous les appendices qui dépassaient dans ce bus. Et je mesure environ quatre pouces de moins que Florian. Je suis aussi plus léger. Je n’imagine même pas combien cela a dû être un enfer pour lui » explique ainsi Simu Liu.

« Le décor était si étroit. Cela nous a valu plusieurs allers et retours à l’hôpital. Mais notre engagement a été total. Je suis heureux que l’on parle de cette scène. Car nous avons travaillé dur pour créer quelque chose d’unique et d’incroyable » ajoute Munteanu. On peut dire que les comédiens n’ont pas lésiné sur les moyens pour faire de cette scène une pépite du genre. C’est certainement l’une des séquences les plus incroyables du film. A tel point qu’elle pourrait rapidement devenir iconique.

Shang-Chi tient ainsi toutes ses promesses avec des combats épiques, des moments d’émotion intense et une bonne dose d’humour savamment distillée tout au long du film. Si vous n’avez pas encore cédé au phénomène, c’est le moment de vous ruer dans les salles obscures !

Crédit : Screenrant