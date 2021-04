X-Men : Marvel préparerait une série Disney+ sur les origines de Wolverine

Selon des sources du site spécialisé That Hashtag Show, Marvel et son président Kevin Feige travailleraient en ce moment sur l’écriture d’une toute nouvelle série qui introduirait le premier X-Men dans le MCU : Wolverine. Bien qu’elle ne soit pas officielle, cette rumeur avait déjà été évoquée en 2019.

Wolverine fera bientôt son entrée dans le MCU – Crédit : Marvel Comics

Le show Disney+ suivrait plusieurs étapes de la vie de Logan au travers de plusieurs saisons. La première raconterait son expérience au sein du programme Arme X, au cours duquel on lui a implanté son squelette d’adamantium. La série puiserait son inspiration dans plusieurs comics Wolverine, tels que Old Man Logan et Ennemy of the state.

Marvell aurait donc fait le choix d’introduire les X-Men dans le MCU via une série solo. Un choix surprenant, mais sans doute plus simple pour le studio. Les aventures passées du personnage ne sont en effet pas liées aux événements présents du MCU. La série ne devrait donc pas créer d’incohérences par rapport aux récentes intrigues.

Marvel introduit progressivement les X-Men dans son univers

Bien que les X-Men ne soient pas au programme de la phase 4, leur univers commence doucement à faire irruption dans le MCU. WandaVision a ouvert le bal avec un caméo du Vif-Argent incarné par Evan Peters, interprète du personnage chez la Fox. La deuxième série Marvel de l’année Falcon et le Soldat de l’Hiver a quant à elle introduit Madripoor, une île principalement présente dans les comics X-Men. D’autres clins d’œil pourraient encore être faits dans les prochains films ou les prochaines séries.

Commencer par raconter l’histoire du plus ancien des mutants semble en tout cas logique pour Marvel. Malheureusement pour les fans, ce Wolverine du MCU sera différent de celui de la Fox. Hugh Jackman a en effet pris sa retraite en tant que Logan avec le film éponyme, dans lequel le héros meurt. Marvel recrutera certainement un Wolverine plus jeune, qui pourra revenir dans les prochains films X-Men du MCU. Le studio travaillerait d’ailleurs déjà sur un long-métrage reboot de la franchise, intitulé pour l’instant « Les Mutants ».

Source : That That Hashtag Show