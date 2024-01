The Marvels sur Disney+ : voici la date de sortie en streaming du dernier film du MCU

The Marvels, c’est le dernier film du Marvel Cinematic Universe, sorti le 8 novembre. Le film se dirige maintenant vers le streaming chez Disney+, où il sera bientôt diffusé. Après un énorme flop au box-office, The Marvels y trouvera peut-être son public.

© Marvel

Trois mois après sa sortie désastreuse en salles le 8 novembre, The Marvels se dirige maintenant vers le petit écran. Peut-être que le dernier film du MCU saura trouver son public en streaming ? Au cinéma le film aura fait un flop retentissant.

Réalisé par Nia DaCosta, The Marvels est porté par un trio d’actrices composé de Brie Larson dans le rôle de Captain Marvel, d’Iman Vellani dans celui de Miss Marvel et de Teyonah Parris dans celui de Monica Rambeau. Le film raconte l’histoire des… Marvels, dont les pouvoirs s’entremêlent bizarrement. Le trio d’héroïnes fait donc équipe pour déterminer les raisons de ce lien étrange entre elles.

The Marvels se regardera en streaming chez Disney+ en février

La date de sortie sur les plateformes de streaming a maintenant été révélée, via une publication sur X (Twitter) de Marvel Studios. The Marvels sera disponible sur Disney+ à partir du 7 février 2024. C’est en tous cas la date pour les Etats-Unis. En France, il faudra attendre (beaucoup) plus longtemps, Disney n’ayant le droit de diffuser les films parus au cinéma que 17 mois après leur sortie !

Pour rappel, The Marvels est un flop de plus pour Disney. Tout d’abord, en réalisant le pire lancement de l’histoire du MCU. Sa course au box-office étant maintenant terminé, voici le résultat : c’est le film Marvel avec les plus faibles recettes de tous les temps.

Sur l’agrégateur de notes Metacritic, le film atteint tout juste la moyenne, avec une note décernée par la presse de 50/100, indiquant un score “Mixte ou moyen“. À seulement un point de passer du côté de “généralement défavorable“. Cette évaluation est plutôt représentative de l’avis des spectateurs. En effet, la moyenne des notes des utilisateurs du site est de 3,8/10. Pas brillant.

Chez Allociné ou Senscritique, c’est la même histoire. Le film y récolte des spectateurs les notes respectives de 2,3/5 et de 5/10. Pas suffisant pour atteindre les sommets au box-office de la phase 3 du MCU, qui avait culminé en 2019 avec Avengers : Endgame et ses 357 millions de dollars récoltés le weekend de son lancement.

Après avoir dominé sans égaux sur le box-office des années 2010, le serpent Marvel semble se mordre la queue. La multiplication des séries et des films, avec des superhéros dont les liens ne sont pas toujours clairs aura perdu les spectateurs du dimanche. Rester à jour avec les évolutions du MCU semble maintenant une tâche titanesque, bien que Marvel tâche de rendre accessible ses films au plus grand nombre.

Ce ne serait qu’un défaut de Marvel, si les films de superhéros ne montraient pas les signes d’un essoufflement généralisé. Mis à part certains ovnis comme Batman (2022), les chiffres aux box-office du concurrent DC ne sont pas vraiment meilleurs, malgré un rythme de sortie moins soutenu.