Shang-Chi : une suite prévue pour 2025 ?

Ce fut l’un des plus gros succès Marvel de l’année. En effet, les scores mondiaux enregistrés par Shang-Chi ont de quoi donner le vertige. Le film enregistre une recette nette de 400 millions de dollars. Pas étonnant donc que le studio veuille capitaliser à long terme sur son nouveau héros. Et si l’on en croit la rumeur, Shang-Chi pourrait faire son retour à l’horizon 2025. Le projet serait donc intégré en pleine phase 6 du MCU, occupant ainsi une place de choix parmi les autres propositions des équipes de Feige. Le réalisateur Destin Daniel Cretton serait aux commandes, retrouvant au passage son équipe, dont évidemment Simu Liu. Cette suite devrait permettre au héros de jouer pleinement avec la puissance des dix anneaux.

Shang-Chi pourrait s’offrir une suite en 2025 ! ©Marvel Studios

Si pour le moment on peut parler que de rumeur persistante, il y a fort à parier que ce projet voit le jour rapidement. Les fans attendent désormais une confirmation ferme et définitive de la part de Marvel pour mieux se projeter dans le futur de la franchise.

Shang-Chi : le nouveau héros Marvel n’a pas dit son dernier mot !

Cette rumeur n’est pas le fruit du hasard. En effet, si on en croit un récent rapport; les dix anneaux de Shang-Chi pourraient « prendre la place » des pierres d’infinité. Ils seraient le digne complément du désormais célèbre bracelet de Mrs Marvel. Avec leurs origines cosmiques, ces nouveaux atouts auraient donc une histoire à écrire, dense et passionnante. Il n’est donc pas étonnant que la suite de Shang-Chi soit sur toutes les lèvres. Car les dix anneaux ont encore beaucoup à révéler sur leur puissance. Ils pourraient attirer vers eux un antagoniste de taille, comme le fut Thanos par le passé.

Lors du dernier Comic Con de San Diego, Simu Liu a également remis de l’huile sur le feu. « Je ne veux pas brûler les étapes. Mais je crois pouvoir dire qu’il y a encore de la place pour moi dans les prochaines années. Quand je regarde les news sur Twitter, je me dis : oh mon dieu, je vais être très occupé pour les cinq prochaines années » déclare ainsi le comédien. En lisant entre les lignes, on peut donc y voir un aveu d’un engagement déjà entérinée avec Marvel. Reste donc à savoir si tout cela est à prendre au sérieux, ou non.

Shang-Chi a tous les atouts pour devenir une franchise à succès. L’annonce d’une suite est évidemment réjouissante mais il faut encore traiter le sujet avec des pincettes. On devrait en apprendre davantage au cours du premier trimestre 2023, en toute logique.

