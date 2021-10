Shang-Chi : Marvel annonce un résultat de 400 millions de dollars au box-office mondial

Shang-Chi pourrait bien être LE Marvel de tous les records ! Outre des retours dithyrambiques, le film tutoie les sommets. Ses scores sont vertigineux : 400 millions de dollars de recettes au box-office aux quatre coins du globe. Et ces scores pourraient encore gonfler sérieusement. En effet, ces derniers ne prennent pas en compte les chiffres « potentiels » du marché chinois. Marvel peut se frotter les mains. On peut parler là d’exploit, les indicateurs post-Covid n’étant généralement pas favorables à la fréquentation des salles obscures.

Shang-Chi explose les scores au box-office mondial – Crédit : Marvel Studios

Shang-Chi renouvelle l’exploit des Gardiens de La Galaxie et de Black Panther. En effet, le film est parvenu à se maintenir à la première place du box-office durant quatre semaines consécutives.

Shang-Chi règne en maître sur le box-office mondial

C’est le média Forbes qui vient tout juste de publier les résultats consolidés du film. Au cours du week-end dernier, Shang-Chi a rapporté pas moins de 4,2 millions de dollars de recettes supplémentaires côté USA. Dans les autres territoires, les scores n’en sont pas moins vertigineux. En effet, il est annoncé près de 189 millions de dollars de bénéfices entre le Royaume-Uni, la France et la Corée du Sud.

Désormais tous les regards sont tournés vers L’Empire du Milieu. En effet, Shang-Chi n’est pas encore sorti sur le territoire chinois. Pour le moment, le gouvernement local s’oppose à une large diffusion du film. En cause : les propos de Simu Liu, dénonçant les conditions de vie de ses parents. Mais Marvel n’a plus besoin de la Chine pour rentabiliser son film. C’est un fait assez rare pour le souligner. Si les choses venaient à changer, nul doute que le studio engrangerait encore un joli paquet de dollars !

Il est désormais évident que Shang-Chi connaîtra une ou plusieurs suites. Avec une telle poule aux œufs d’or, Marvel compte bien faire fructifier son retour sur investissement. Les fans risquent bien d’être ravis !

