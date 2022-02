Si les animaux étaient des personnages de manga, ils ressembleraient à ça

Cet artiste nippon a eu une idée originale : créer des personnages de manga dont l’apparence et le physique sont calqués sur de véritables animaux. Il a ainsi réalisé une myriade de dessins tous plus bluffants les uns que les autres. Florilège.

Des animaux façon manga – Crédit : Nitro / Instagram @byeongju.a

L’outil informatique permet de faire des merveilles. L’artiste Hidreley avait notamment réussi à transformer les personnages de dessins animés en humains réalistes. Dans la même veine, l’illustrateur japonais Nitro a cherché à combiner ses deux marottes : les mangas et les animaux.

Piochant dans les clichés animaliers, il a identifié les attributs particuliers de nos amis les bêtes. Puis s’est attelé à les adapter à la sauce manga pour façonner des créatures humaines ou hybrides dont le physique, les vêtements et l’attitude sont basés directement sur les animaux. Et cela en devient presque troublant !

Cochon, lion, panthère, orang-outan, loup, oiseaux, ours… L’artiste a déjà réalisé une myriade de dessins qui parleront forcément aux amateurs de mangas et d’animés. On vous a concocté une sélection à découvrir dans cet article. Et si vous aimez bien ce type de détournement, découvrez ici à quoi ressembleraient ces personnages historiques s’ils vivaient encore aujourd’hui.

Des animaux à la sauce manga

Nitro / Instagram @byeongju.a

Si vous souhaitez voir plus de créations, rendez-vous sur le compte Instagram de Nitro.