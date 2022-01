Si Napoléon (et 41 autres personnages) vivait aujourd’hui, il ressemblerait à ça

À quoi ressembleraient Léonard de Vinci ou Jean-Sébastien Bach s’ils vivaient en 2022 ? Grâce au formidable travail de l’artiste Hidreley Diao, découvrez le visage de 42 personnalités religieuses, mythologiques et historiques si elles vivaient aujourd’hui.

Léonard de Vinci © Hidreley Diao

Sur Instagram, l’artiste Hidreley Diao (@hidreley) s’est amusé à retravailler le visage de plus d’une quarantaine de personnalités historiques, religieuses ou mythologiques, mais aussi de lieux historiques, à grand renfort d’intelligence artificielle. Beethoven, Vivaldi, Léonard de Vinci, Jeanne d’Arc et même la Statue de la Liberté, le résultat est très souvent bluffant. Le créateur de ces portraits indique s’être inspiré du travail de deux autres artistes que nous vous invitons aussi à découvrir : le photographe et artiste numérique Bas Uterwijk ainsi que Nathan Shipley.

Napoléon Ier

© Hidreley Diao

George Washington

© Hidreley Diao

Jules César

© Hidreley Diao

Marie Antoinette

© Hidreley Diao

Rembrandt

© Hidreley Diao

Frédéric Chopin

© Hidreley Diao

Vincent van Gogh

© Hidreley Diao

Cléopâtre VII

© Hidreley Diao

Alexandre le Grand

© Hidreley Diao

Apollon

© Hidreley Diao

Isabelle du Brésil

© Hidreley Diao

Livie

© Hidreley Diao

Dame d’Elche

© Hidreley Diao

David (Michel-Ange)

© Hidreley Diao

Néfertiti

© Hidreley Diao

Lucifer (de la sculpture Le Génie du mal par Guillaume Geefs)

© Hidreley Diao

Statue de la Liberté

© Hidreley Diao

Aphrodite

© Hidreley Diao

Marie Stuart (ancienne reine d’Écosse)

© Hidreley Diao

Le Buste de Costanza Bonarelli (œuvre du sculpteur italien Gian Lorenzo Bernini)

© Hidreley Diao

Frida Kahlo

© Hidreley Diao

Mary Shelley

© Hidreley Diao

Saladin (Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf)

© Hidreley Diao

Le suaire de Turin

© Hidreley Diao

Jean-Sébastien Bach

© Hidreley Diao

Ludwig van Beethoven

© Hidreley Diao

Zeus

© Hidreley Diao

Auguste

© Hidreley Diao

Vierge Marie

© Hidreley Diao

Saint Joseph

© Hidreley Diao

Hatchepsout

© Hidreley Diao

Edith Corse Evans (passagère du Titanic)

© Hidreley Diao

Katherine Swynford

© Hidreley Diao

Portrait du Fayoum

© Hidreley Diao

Jeanne d’Arc

© Hidreley Diao

Bull Bear

© Hidreley Diao

Isaac Newton

© Hidreley Diao

Madame De Pompadour

© Hidreley Diao

Antonio Vivaldi

© Hidreley Diao

Christine de Danemark

© Hidreley Diao

Alexandre le Grand

© Hidreley Diao

Source : Instagram