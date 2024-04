Silent Hill 2 sera extrêmement malsain, vous allez bientôt vous en rendre compte

Silent Hill 2 Remake ne lésinera pas sur les séquences glauques et malsaines. Les joueurs qui se lancent dans l’aventure doivent se préparer à la violence du jeu et assez rapidement, puisque le titre pourrait sortir dans peu de temps sur PS5 et PC.

Après Alan Wake 2, Resident Evil 4 ou encore Dead Space Remake en 2023, Silent Hill 2 devrait être LE survival-horror qui fera trembler les fans du genre cette année. Après The Short Message, une démo gratuite parue en janvier, le remake de Bloober Team marquera le grand retour de la saga au premier plan.

Silent Hill 2 proposera des combats à priori plus nombreux et explosifs que l’œuvre originale, comme le montrait sa dernière bande-annonce. Le jeu vient aussi de dévoiler des bribes de son synopsis, confirmant que seuls les joueurs avec le cœur bien accroché devront se plonger dans l’histoire de James Sunderland.

L’ESRB enregistre Silent Hill 2 et prévient que le jeu sera glauque

S’il y a bien un point sur lequel Silent Hill 2 Remake ne devrait pas surprendre les joueurs, il s’agit de son scénario. A priori, Bloober Team ne réécrira pas la trame principale du jeu original. L’ESRB, l’organisme de classification nord-américain des jeux vidéo, vient d’enregistrer Silent Hill 2, permettant par la même occasion d’en apprendre un peu plus sur le soft.

Comme à l’époque, le joueur explorera la ville de Silent Hill à la troisième personne et interagira avec les personnages. Il faudra aussi affronter des créatures dont le célèbre et inquiétant Pyramid Head, le némésis de James Sunderland.

L’ESRB, qui attribue au jeu le fameux M pour « Mature » prévient que « les cinématiques et les illustrations montrent d’autres exemples de violence et/ou de sang et de gore : des personnages empalés, un personnage étouffé avec un oreiller, des ennemis dont les parties du corps sont cousues ensemble ». Les joueurs doivent aussi s’attendre à des éléments suggestifs durant leur exploration de Silent Hill.

Même si la version originale comptait aussi ces nombreux moments violents et même glauques, ce remake leur donnera une dimension encore plus inquiétante grâce à ses graphismes sur PS5 et PC. Le premier trailer et la fameuse scène très malsaine avec Pyramid Head le prouvait déjà.

Si l’ESRB enregistre Silent Hill 2, cela pourrait signifier que le lancement du jeu se précise. Rappelons qu’un organisme sud-coréen avait aussi classé le survival-horror il y a quelques jours. Selon le célèbre journaliste Jeff Grubb, Sony devrait organiser un State of Play ou un PlayStation Showcase en mai dans lequel la date de sortie de Silent Hill 2 serait enfin annoncée.