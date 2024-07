Silent Hill 2 : gameplay, histoire, nouveautés, tout savoir sur le remake

Avec Silent Hill 2 Remake entre ses mains, Bloober Team a la lourde tâche de faire honneur à une œuvre culte du jeu vidéo, tout en justifiant son retour dans une nouvelle version plus de vingt ans après. On vous dit tout sur le jeu d’horreur attendu au tournant.

© Konami

Silent Hill 2 fait partie de la longue liste de remakes à venir ces prochaines années. Lui aussi, comme FF7 ou les derniers Resident Evil, devrait réunir des millions des joueurs et marquer les esprits, notamment de ceux qui vont découvrir l’histoire de James Sunderland.

Le studio polonais Bloober Team a la chance, mais aussi la grande responsabilité de retravailler une œuvre culte sans porter atteinte à son aura. Avant de savoir si les développeurs relèveront le défi, on vous dit tout sur Silent Hill 2 Remake, qui excite autant qu’il inquiète.

© Konami

Silent Hill 2 Remake paraîtra le 8 octobre 2024 sur PC et PS5. Konami a mis beaucoup de temps a révélé sa date de sortie, mais on sait enfin quand le jeu d’horreur sera jouable depuis le State of Play diffusé en mai 2024.

Si vous avez manqué le trailer de la date de sortie de #SILENTHILL 2 lors du State of Play de @PlayStationFR, regardez-le ici : https://t.co/fJj6csbBBw #SILENTHILL 2 sortira le 8 octobre. — KONAMI France (@KONAMIFR) May 30, 2024

À quelques encablures du lancement, la date de sortie du remake de Silent Hill 2 ne devrait plus bouger, sauf en cas de gros couac durant les dernières étapes du développement.

Quel est le prix de Silent Hill 2 Remake ?

Lee prix de l’édition Standard de Silent Hill 2 Remake est fixé à 69,99 € sur PS5 et Steam. Il coûtera donc 10 € de moins qu’un AAA comme Marvel’s Spider-Man 2 ou Baldur’s Gate 3, du moins en version physique. Une bonne chose pour les joueurs, mais aussi pour Sony, qui est déjà dans le viseur de la justice britannique à cause du prix de ses jeux sur le PlayStation Store.

Silent Hill 2 (PS5) € Silent Hill 2 (PS5) 49.99€

E.Leclerc 49.99€

Carrefour 49.99€

Cdiscount 59.99€

Amazon 59.99€

Cultura 69.99€

Fnac 69.99€ Plus d'offres

Il existe aussi une édition Deluxe de Silent Hill 2 Remake, comme le proposent généralement les grosses productions. Voici ce que cette version facturée 79,99 € contient :

Artbook numérique

Bande-son numérique

Masque Pyramid Head (boîte à pizza)

Masque Robbie le lapin

Masque Mira le chien

48 h d’accès anticipé

Quelle est l’histoire de Silent Hill 2 ?

Le scénario de Silent Hill 2 Remake devrait être fidèle à celui du jeu de 2001. L’œuvre de Konami raconte l’histoire de James Sunderland, un veuf qui va chercher à comprendre pourquoi il a reçu une lettre de sa femme Mary, décédée quelques années plus tôt. Pour percer ce mystère, James va revenir à Silent Hill, plus précisément dans « notre lieu à nous », où Mary dit l’attendre dans sa lettre.

On imagine que dans son remake, Bloober Team ne compte pas réécrire l’histoire de Silent Hill 2, considérée comme l’une des plus marquantes de l’histoire du jeu vidéo. En revanche, la narration pourrait drastiquement changer, comme la première bande-annonce dévoilée en octobre 2022 le laisse penser. On peut notamment y voir une scène marquante qui n’apparaît pas dans la version originale de Silent Hill 2.

Cette dernière brillait aussi dans sa façon intelligente et sobre de raconter ses personnages et leurs blessures, spécifiquement celles de James Sunderland. Il faudra que Bloober Team parvienne à une telle maîtrise pour faire de Silent Hill 2 Remake un titre mémorable.

Rappelons que le film Return to Silent Hill adaptera l’histoire de James Sunderland au cinéma. Le réalisateur français du premier film Silent Hill, Christopher Gans, est aux commandes de ce long-métrage attendu en 2025.

Est-ce que Silent Hill 2 aura un DLC ?

© Konami

Rappelons que Silent Hill 2 compte un contenu additionnel nommé « Née de l’imaginaire » publié par Konami dans l’édition Xbox de décembre 2001. La version director’s cut comprenait aussi ce morceau d’histoire consacrée à Maria, un personnage central de Silent Hill 2.

On ne sait pas encore si le contenu « Née de l’imaginaire » sera inclus dans Silent Hill 2 Remake, que ce soit dans un mode spécifique ou sous forme de DLC. Il ne pourrait aussi ne pas l’être du tout, ce qui serait quand même dommage sachant qu’il permet de découvrir Maria sous une toute nouvelle perspective.

Un gameplay bien plus actuel pour le remake

© Konami

Silent Hill 2 offrait un savant mélange entre exploration, énigmes et phases d’action. Contrairement à Silent Hill 3 et surtout Silent Hill 4, les combats étaient clairement secondaires dans cet opus. La plupart des affrontements pouvaient être évités. Il suffisait d’éliminer les ennemis dans les couloirs et les pièces qui nécessitaient un passage fréquent.

Le jeu comptait quelques combats de boss (rappelons-nous du légendaire Pyramid Head), mais bien moins que dans les survival-horror de l’époque. Chez Famitsu, Motoi Okamoto déclarait que l’équipe de développement voulait rester fidèle au jeu original, mais quand même procéder à « des ajustements dans certains domaines où les choses ont besoin d’être modernisées en raison du passage du temps ».

Ainsi, ce remake propose une caméra bien plus proche du personnage. Ce changement impacte clairement toute l’expérience, des combats à l’exploration. Vous pourrez même effectuer « des esquives bien placées », une mécanique absente du jeu original.

La bande-annonce de combat dévoilée par Konami et Bloober Team en janvier 2024 faisait craindre aux joueurs des combats ominprésents dans ce remake. Finalement, il n’en serait rien. Le producteur de Silent Hill 2 pour Konami confirme que vous devrez vous battre moins régulièrement dans cette nouvelle version et que la rencontre avec le premier monstre interviendra même plus tard.

On peut voir que des QTE sont aussi intégrées à SH 2 lors des confrontations avec les monstres. Évidemment, vous aurez toujours de multiples énigmes à résoudre.

L’Unreal Engine 5 pour sublimer le survival-horror

Silent Hill 2 Remake tournera bien sous Unreal Engine 5, comme Fort Solis, Remnant 2, Black Myth : Wukong ou Redfall. Les différentes bandes-annonces du titre permettent voir de quoi l’Unreal Engine 5 est capable, spécifiquement lors des phases de gameplay. Bien sûr, le travail artistique de Bloober Team contribue aussi à la qualité visuelle de l’ensemble.

Rappelons que sur PC, il faudra tout de même un équipement solide pour en profiter au mieux. Voici les configurations minimales et recommandées selon Steam :

Configuration minimale :

Système d’exploitation : Windows 10 x64

Windows 10 x64 Processeur : Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 3 3300X Mémoire vive : 12 GB de mémoire

12 GB de mémoire Graphiques : AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1080

AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1080 DirectX : Version 12

Version 12 Espace disque : 50 GB d’espace disque disponible

50 GB d’espace disque disponible Carte son : Windows Compatible Audio Device

Windows Compatible Audio Device Notes supplémentaires : jouez en performances basses ou moyennes pour un jeu stable en 1080p à 30 FPS

Configuration recommandée :

Système d’exploitation : Windows 11 x64

Windows 11 x64 Processeur : Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 5 3600X Mémoire vive : 16 GB de mémoire

16 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce 2080RTX or AMD Radeon 6800XT

NVIDIA GeForce 2080RTX or AMD Radeon 6800XT DirectX : Version 12

Version 12 Espace disque : 50 GB d’espace disque disponible

50 GB d’espace disque disponible Carte son : Windows Compatible Audio Device

Malgré l’utilisation de l’Unreal Engine 5 comme moteur de jeu, la communauté se montrait particulièrement inquiétante en découvrant le visage de James pour la première fois en octobre 2022. Le personnage principal, âge de 29 ans, semblait plus vieux que dans l’œuvre original. Heureusement, Bloober Team a mis à jour le modèle du personnage en avril 2024 en réponse aux critiques du public.

Le visage de James dans Silent Hill 2 Remake paraît maintenant moins marqué et plus proche de celui du jeu de 2001. Le chara design de certains personnages comme Laura semble fidèle à celui de l’époque tandis qu’Angela apparaît radicalement différente.