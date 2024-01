Metal Gear Solid 3, Silent Hill 2 : Sony annonce que les remakes seront disponibles en 2024

Sony a des bonnes nouvelles concernant les remakes de Metal Gear Solid 3 et de Silent Hill 2. Dans une vidéo récapitulative des sorties prévues pour 2024 sur PS5, PlayStation indique que les jeux de Konami seront bien de la partie pour cette année !

Pour ce début d’année 2023, Sony fait d’une pierre deux coups en annonçant deux bonnes nouvelles. Alors que l’éditeur Konami n’avait jusqu’ici rien confirmé sur la date de sortie de ses remakes de Metal Gear Solid 3 : Snake Eater et de Silent Hill 2, Sony lui a coupé l’herbe sous le pied hier soir en publiant une vidéo sur YouTube.

Dans cette bande-annonce qui récapitule toutes les sorties prévue sur PS5 cette année, PlayStation indique que les remakes arriveront bien sur sa console en 2024, probablement en vertu de l’accord signé entre Konami et Sony. Nous voilà donc fixés sur la fenêtre de sortie des remakes de ces deux classiques, mais il faudra encore patienter pour une date plus précise.

Voilà de quoi rassurer les fans sur la progression des développeurs chargés de Metal Gear Solid Delta. Nous n’avions pas eu de nouvelles sur le remake de MGS3 depuis octobre et la publication d’un premier trailer de gameplay où Metal Gear Solid 3 brillait grâce à l’Unreal Engine 5.

Cette nouvelle version de Snake Eater est présentée par Konami comme une “recréation fidèle de l’histoire et de la conception originales du jeu“, qui “fera évoluer le gameplay grâce à des graphismes époustouflants et à une expérience utilisateur transparente“. Outre la version PS5, le remake est également prévu pour PC et Xbox Series X.

En revanche, Silent Hill 2 sera temporairement une exclusivité PS5, avant d’arriver sur PC. Aucune version Xbox n’est en vue malheureusement. Le jeu culte est remanié par le développeur Bloober Team, le studio à l’origine des jeux d’horreur Layers of Fear. Mateusz Lenart, directeur créatif du studio expliquait en 2022 que le remake “préservera l’atmosphère qui a rendu Silent Hill 2 si exceptionnel, tout en modernisant de nombreux aspects du gameplay général du jeu“.

En 2022, Konami officialisait le retour de la franchise Silent Hill. Peu après, les fans étaient comblés avec l’annonce d’un remake de Silent Hill 2, d’un nouvel épisode au Japon, d’un film et d’autres projets. Pour l’instant, ce programme s’est concrétisé par la sortie de la série interactive Silent Hill Ascension, qui est malheureusement diffusée à des heures indues dans notre pays.