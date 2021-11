Skyrim Anniversary Edition : Bethesda offre l’armure de cheval, le fameux DLC payant d’Oblivion

Bethesda a fêté les 10 ans de The Elder Scrolls V : Skyrim hier, jeudi 11 novembre. Le développeur en a profité pour sortir l’ultime édition du fameux RPG, Skyrim Anniversary Edition. Elle comprend toutes les extensions du jeu ainsi que plus de 500 éléments du Creation Club comme des donjons, des armes, des armures, des quêtes, etc. Un mode survie et un mode pêche sont aussi au rendez-vous.

Skyrim Anniversary Edition est disponible en dématérialisé sur Xbox Series, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 et PC. Une version boîte est aussi prévue pour la Xbox One et la PS4. Skyrim Anniversary Edition est vendu à 54,99 € en standalone. Les joueurs qui ont déjà Skyrim Special Edition peuvent faire la mise à niveau vers Anniversary Edition pour 19,99 € (elle est gratuite sur PS5 et Xbox Series).

Le DLC payant d’Oblivion gratuit pour Skyrim 15 ans plus tard

Parmi les nouveautés de Skyrim Anniversary Edition, les joueurs peuvent se procurer gratuitement la fameuse armure de cheval qui est sortie en tant que DLC payant il y a 15 ans sur The Elder Scrolls IV : Oblivion. En 2006, Bethesda a proposé aux joueurs d’Oblivion une armure de cheval premium vendue à 2,50 $. Ce DLC a été très controversé à l’époque. Qui aurait déboursé de l’argent pour débloquer un objet purement esthétique dans un jeu solo ?

Les réactions des joueurs étaient vives sur les réseaux et les forums. Un internaute avait notamment déclaré que : « c’est ce que les jeux vont devenir. Des idées en cours de développement qui, au lieu d’être ajoutées au jeu, seront conservées jusqu’à la sortie du jeu et rendues disponibles à l’achat. Quelle blague ». À cette époque, le monde du jeu vidéo n’avait pas encore été transformé par les microtransactions qui font aujourd’hui partie du quotidien.

Enfin, vous pouvez récupérer l’armure de cheval dans le Creation Club. Elle est disponible en deux versions : acier et elfique. Il vous suffira ensuite de rendre visite à n’importe quelle écurie de Bordeciel pour récupérer l’armure.

