The Elder Scrolls 6 est encore en phase de conception

The Elder Scrolls 6 se rapproche doucement mais sûrement. Les informations officielles sur le jeu tant attendu de Bethesda depuis son officialisation en 2018 sont très rares, donc les fans n’en perdent pas une miette. Todd Howard, le producteur exécutif de Bethesda Game Studios et le responsable créatif de la franchise The Elder Scrolls depuis 2000, vient de révéler où en est le jeu dans son développement.

The Elder Scrolls VI – Crédit : Bethesda Game Studios

À l’occasion d’une interview accordée à The Telegraph, Todd Howard a expliqué que The Elder Scrolls VI est encore en phase de conception à l’heure actuelle. Cela signifie donc que la sortie du prochain jeu Bethesda est encore loin. Pour les joueurs qui attendent The Elder Scrolls VI depuis la sortie de Skyrim il y a bientôt 10 ans, cela reste néanmoins une excellente nouvelle. Le développement du jeu est sur la bonne voie et il faut encore patienter un peu.

La sortie de The Elder Scrolls VI est encore loin

Todd Howard est allé encore plus loin en expliquant que : « c’est bien de penser à The Elder Scrolls 6 comme étant toujours dans une phase de conception… mais nous vérifions la technologie ». En effet, les développeurs se posent des questions telles que : « est-ce qu’elle va gérer les choses que nous voulons faire dans ce jeu ? ». Selon Todd Howard, « chaque jeu va avoir des nouveautés technologiques, alors The Elder Scrolls 6 aura droit à des ajouts du Creation Engine 2 dont ce jeu aura besoin ».

Ainsi, Todd Howard prévient les joueurs. Les développeurs de The Elder Scrolls 6 progressent à leur rythme pour produire un jeu de qualité qui sera parfaitement adapté aux consoles next-gen et au PC avec les nouvelles cartes graphiques. Il ne faut donc pas s’attendre à découvrir du gameplay ou même une bande-annonce de sitôt. D’ailleurs, une rumeur circule selon laquelle les joueurs pourront choisir leurs origines dans le prochain RPG.

Enfin, il ne faut pas oublier que la priorité absolue de Bethesda Game Studios en ce moment est Starfield. Nous vous avons déjà révélé tout ce que l’on sait sur le prochain RPG spatial qui se déroulera dans le premier nouvel univers de Bethesda en 25 ans. Comme Todd Howard l’avait si bien décrit il y a deux semaines, Starfield est Skyrim dans l’Espace.

Source : Ubergizmo