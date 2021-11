Skyrim : le jeu de plateau cartonne en crowdfunding sur Gamefound

La campagne de crowdfunding du jeu de plateau The Elder Scrolls V : Skyrim The Adventure vient à peine d’être lancée qu’elle fait déjà un énorme carton. L’objectif fixé par Modiphius Entertainment a été atteint en seulement 28 minutes.

Le jeu de plateau basé sur l’univers de Skyrim a été annoncé pour la première fois au début de l’année. Son éditeur Modiphius Entertainment a dévoilé la bande-annonce du jeu de plateau. Il a aussi lancé la campagne de crowdfunding ou financement participatif.

The Elder Scrolls V : Skyrim – The Adventure Game – Crédit : Modiphius Entertainment

Baptisé The Elder Scrolls V : Skyrim – The Adventure Game, le jeu de société rencontre déjà un franc succès. Il semblerait bien que les joueurs soient impatients de se replonger une énième fois dans l’univers de Skyrim, l’un des jeux les plus populaires de tous les temps.

Le jeu de plateau The Elder Scrolls V : Skyrim – The Adventure Game sortira en août 2022

The Elder Scrolls V : Skyrim – The Adventure Game a été lancé sur la plateforme Gamefound qui est similaire à Kickstarter, mais qui est uniquement dédiée aux jeux de société. Modiphius Entertainment avait fixé son objectif de financement à 100 000 £. Cet objectif a été atteint en seulement 28 minutes et 44 secondes.

À l’heure où cet article est écrit, le jeu de plateau Skyrim a déjà récolté 539 139 £ alors qu’il reste encore 31 jours de crowdfunding. Au total, 3 280 fans ont déjà contribué à la campagne de financement participatif. The Elder Scrolls V : Skyrim – The Adventure Game est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs qui promet des centaines d’heures de jeu et « une rejouabilité infinie » selon l’éditeur.

Les joueurs personnalisent leur personnage en choisissant l’une des 6 races disponibles : Nordique, Impérial, Orque, Khajiit, Dunmer et Altmer. Ils partent ensuite à l’exploration de Bordeciel, améliorent leur équipement, combattent de dangereux ennemis, parcourent des donjons et prennent des décisions qui impactent directement la campagne. En effet, « le jeu change à chaque chapitre auquel vous jouez et aux décisions que vous prenez ». Au total, 6 chapitres sont jouables au travers des deux campagnes disponibles dans le jeu de base. Chaque chapitre prend entre 90 et 120 minutes à terminer.

Enfin, la sortie de The Elder Scrolls V : Skyrim – The Adventure Game est prévue pour août 2022. Vous pouvez donc contribuer au projet dès maintenant sur Gamefound ou attendre la sortie définitive du jeu de plateau.

