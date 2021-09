Smartphones chinois: La Lituanie donne l’alerte sur des problèmes de sécurité et de censure

Le NCSC de Lituanie a publié un rapport de sécurité sur trois smartphones chinois. Ils donnent l’alerte sur les Huawei P40 5G et Xiaomi Mi 10T pour des questions de confidentialité et censure. Le One Plus 8T 5G ne présenterait pas de risques.

Le Centre National de Cybersécurité (NCSC) lituanien a publié un rapport de sécurité sur les smartphones chinois: le Xiaomi Mi 10T 5G, le Huawei P40 5G et le OnePlus 8T 5G. D’après ce rapport, deux de ces smartphones présentent des problèmes de sécurité. Le smartphone de Xiaomi présente de sérieuses failles de sécurité. Il transfère des données aux autorités chinoises, via un serveur situé à Singapour (pays non couvert par le Règlement Général sur la Protection des Données). Un module (Sensor Data) peut collecter des informations sur 61 paramètres, le temps passé sur une application et la langue utilisée. Le serveur reçoit également le numéro de téléphone de l’utilisateur, grâce à un SMS crypté automatique. Ce SMS est invisible pour l’utilisateur. Enfin, ils ont aussi identifié une liste noire (MiAdBlackListConfig) contenant 449 requêtes, sur la politique ou la religion, sujets jugés sensibles par la Chine. Les résultats de ces requêtes sont censurés. La liste est mise à jour régulièrement. La censure semble être désactivée sur les téléphones enregistrés dans l’Union Européenne. Mais les téléphones continuent à télécharger cette liste noire. Et Xiaomi peut la réactiver à tout moment.

La série Xiaomi Mi 10, dont fait partie le Mi 10T 5G – Crédits : Xiaomi

Qu’en est-il de Huawei et OnePlus ?

Pour le Huawei P40 5G, le problème est différent. En effet, Huawei a sa propre plateforme de téléchargement d’applications, l’AppGallery. D’après le rapport, si l’utilisateur recherche une application qui n’a pas d’équivalent dans l’App Gallery, il va être redirigé sans s’en rendre compte, vers une application tierce, une autre plateforme de téléchargement. Il en existe plusieurs, dont APKmonk, APKPure et Aptoide. En scannant différentes applications installées via l’AppGallery, le NCSC a découvert un virus potentiel sur plusieurs applications, dont Messenger. Le rapport ne précise pas la nature du risque. Cependant, il met en garde sur le fait qu’une redirection silencieuse vers une application tierce est potentiellement dangereuse pour la sécurité des données.

En conclusion, le rapport dit que pour Huawei, il s’agit principalement d’un manque d’antivirus. Concernant le OnePlus 8T 5G, le NCSC n’a rien trouvé d’alarmant. Le smartphone a l’excellent rapport performance/prix de 2020 est le seul à passer le test. C’est surtout pour le smartphone de Xiaomi le NCSC insiste sur la mise en garde. Ils mettent en avant que même si la liste noire de requêtes est inactive, elle continue de se mettre à jour. Dans un contexte délicat entre la Lituanie et la Chine, le Ministre de la Défense Lituanien a demandé aux lituaniens de ne pas acheter de smartphone Xiaomi. Il invite d’ailleurs les possesseurs de Xiaomi à se débarrasser de leur téléphone.

Source: arstechnica