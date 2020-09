Xiaomi Mi 10T / Pro / Lite : des smartphones 5G pas chers et performants

Les Mi 10T s’alignent sur une fourchette de prix allant de 299 à 599 €. Des prix très attractifs au regard de leurs fiches techniques. N’attendez cependant pas de design futuriste. Xiaomi souhaite offrir des produits performants aux meilleurs prix.

Les Mi 10T et Mi 10T Pro sont similaires comme on avait pu le dire il y a quelque jours. L’un est à 499,90 €, l’autre à 599,90 €. Évacuons leurs différences tout de suite. Le Mi 10T est équipé de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, contre 8 Go et 256 Go pour le Mi 10T Pro. Un Mi 10T Pro en 128 Go est aussi de la partie à 569,90 €. Enfin, le capteur photo principal de 108 mégapixels est réservé au Mi 10T Pro. Sur son petit frère, on se contente d’un 64 mégapixels. Voilà les trois caractéristiques revues à la baisse qui permettent d’économiser 100 € sur la facture finale.

Android, iOS : quels sont les 10 meilleurs smartphones à acheter en 2020 ?

Xiaomi Mi 10T Pro – Crédit : Edouard le Ricque / Tomsguide.fr

Mi 10T et Mi 10T Pro : des smartphones quasi identiques

Pour le reste, les Mi 10T et Mi 10T Pro sont identiques avec un même design que l’on avait déjà vu en août dernier. En main, ils sont épais et plutôt lourds. C’est un fait, 210 g pour 9,3 mm d’épaisseur. On n’est clairement pas en présence des design les plus affutés du moment. Mais comme dit précédemment, Xiaomi cherche à rogner les prix.

C’est sans doute aussi pour cela que l’on n’a pas de capteur d’empreinte sous l’écran. Sur les Mi 10T et 10T Pro, il est relégué sur le bouton Power, sur la tranche droite. Au dos, on trouve le module photo étonnamment ramassé pour les trois capteurs qu’il renferme. Deux haut-parleurs prennent place de part et d’autre de l’écran.

Xiaomi Mi 10T Pro – Crédit : Edouard le Ricque / Tomsguide.fr

Les Mi 10T ont « la meilleure dalle LCD du marché »

Au centre, trône une dalle LCD Full HD de 6,67 pouces. C’est le « meilleur écran LCD du marché », assure Xiaomi. Si ses spécifications s’avèrent juste, ça pourrait être le cas. Le constructeur annonce une luminosité maximale de 650 nits, ce qui est bien au-delà des 350 nits qui font déjà un bon écran. Idem pour le DeltaE moyen qui est ici de 0,63. Pour rappel, s’il est inférieur à 3, on considère que la colorimétrie est bien calibrée.

Le constructeur chinois ne s’arrête pas là pour les dalles de ses smartphones. Ils bénéficient du Sunlight Mode 3.0 qui réhausse la luminosité en extérieur grâce à des capteurs de luminosité aussi bien installés à l’avant qu’à l’arrière du smartphone. Même fonctionnement, mais inversé, pour la nuit avec le Reading mode 3.0 qui peut simuler l’effet du papier.

La dalle dispose également d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, soit l’une des plus importantes du marché. Celle-ci a la particularité de s’adapter au contenu affiché. Via sa technologie AdaptativeSync, Xiaomi sait décider quelle est la meilleure fréquence à adopter pour le contenu actuellement affiché. Trois paliers sont disponibles : 60, 90 et 144 Hz. Pour un film, on est en 60 Hz alors que sur les réseaux sociaux ou en jeu, le smartphone bascule en 144 Hz pour une plus grande fluidité et baisser la fatigue oculaire.

Le Mi 10T Pro monte jusqu’à 144 Hz – Crédit : Edouard le Ricque / Tomsguide.fr

Une énorme batterie de 5000 mAh

Un tel fonctionnement entraînerait une baisse de la consommation de 8%. Si Xiaomi n’a pas précisé l’autonomie moyenne de ses Mi 10T et 10T Pro. Ils sont tous deux pourvus de batteries de 5000 mAh. De quoi encaisser confortablement deux jours d’utilisation, selon nos estimations. En vidéo, on compte 20 heures, en jeu 14 heures, selon Xiaomi.

Pas de charge sans fil, mais un chargeur de 33 Watts dans la boîte et une nouvelle technologie de charge. Nommée MMT pour Middle Middle Tab, elle charge la batterie par son centre, de quoi attaquer deux côtés plutôt qu’un et ainsi accélérer la charge.

À l’intérieur des Mi 10T et Mi 10T Pro, on découvre le Snapdragon 865. Ce n’est pas le tout dernier processeur haut de gamme de Qualcomm qui lui a offert un léger lifting avec le 865+. Néanmoins, il demeure extrêmement puissant et surtout compatible 5G.

Un capteur de 108 Mpx pour le Mi 10T Pro – Crédit : Edouard le Ricque / Tomsguide.fr

De la vidéo en 8K et des fonctions photo en pagaille

La partie photo est composée de trois capteurs. 108 ou 64 mégapixels pour le capteur principal, en fonction du modèle choisi. Il s’accompagne de deux autres de 13 mpx et 5 mpx, respectivement dédiés au grand-angle et au mode macro. Xiaomi multiplie surtout les fonctions associées. On a droit à tout un panel de temps d’exposition pour des effets de light painting ou de foule foule bougeante en arrière-plan. On peut aussi changer la couleur du ciel sur ses clichés pour faire croire qu’il fait beau. Le mode Clones fonctionne quant à lui aussi bien en photo qu’en vidéo et permet de cloner facilement une personne ou un objet sur une même scène. Côté vidéo, les Mi 10T et 10T Pro sont capable de filmer en 8K à 30 images par seconde. On appréciera la fonction double vidéo qui permet de filmer avec le capteur arrière et le capteur selfie de 20 mégapixels en même temps.

Le mode double vidéo – Crédit : Edouard le Ricque / Tomsguide.fr

Les Mi 10T et Mi 10T Pro seront disponibles dès le 26 octobre chez Fnac, Darty Boulanger, Orange SFR, Bouygues et le Mi Store. Et une bonne nouvelle ne venant jamais seule, ils seront accompagnés d’un Mi 10T Lite, un modèle encore moins cher.

Mi 10T Lite : un smartphone 5G à 299 €

Le Mi 10T Lite sera vendu 299 € dans sa version 64 Go. Pour 128 Go de stockage, il faudra verser 329 €. Côté design il ressemble assez au OnePlus 7T que nous avions testé en photo face au OnePlus 7. En cause, son module photo circulaire placé sur son dos. Celui-ci embarque quatre capteurs de 64 et 8 mégapixels et deux autres de 2 mégapixels. On a aussi du grand-angle et de la macro sur ce lite.

Un OnePlus ? Non, un Xiaomi – Crédit : Edouard le Ricque / Tomsguide.fr

Idem pour la dalle qui reste peu ou prou la même que ses grands frères. 6,67 pouces de diagonale abec une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 120 Hz. En son coeur, il étrenne le tout nouveau processeur milieu de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 750G. Une puce compatible 5G qui est ici dans sa version gaming et dont les performances devraient être très honnêtes. Enfin, le Mi 10T Lite est doté d’une batterie de 4820 mAh. Un chargeur de 33 Watts est aussi livré avec.

Xiaomi Mi 10T Lite – Crédit : Edouard le Ricque / Tomsguide.fr

Xiaomi est le 4e constructeur de smartphones au monde. Il compte 344 millions d’utilisateurs, dont 2,65 millions en France, selon une étude Canalys. Sa progression au second trimestre 2020 a été fulgurante sur notre marché. Les Mi 9 et Mi 9T y ont particulièrement bien fonctionné. Fort de ses résultats, Xiaomi n’hésite pas une seconde à lancer ses Mi 10T dans l’Hexagone.

Objectif de ces nouveaux modèles : faire tomber des têtes. Huawei est à l’agonie et Samsung pourrait vaciller face à des tarifs agressifs. OnePlus ou encore Asus pourraient avoir également fort à faire avec