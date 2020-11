Snapdragon 875 : une consommation énergétique fortement réduite pour les téléphones de 2021 ?

Digital Chat Station a dévoilé sur son compte Weibo quelques informations importantes concernant le futur Snapdragon 875, notamment les fréquences de tous ses cœurs.

Snapdragon 865+ 5G – Crédit : Qualcomm

Le Snapdragon 875 sera fabriqué par Samsung avec une gravure de 5 nm, plus fine que ses prédécesseurs qui étaient gravés en 7 nm. On sait que le processeur disposera de 8 cœurs. Selon Digital Chat Station, le Snapdragon 875 aura un principal Cortex-X1 cadencé à 2,84 GHz, trois cœurs Cortex-A78 à 2,42 GHz et quatre cœurs Cortex-A55 très efficaces énergétiquement cadencés à 1,8 GHz.

Si ces fréquences vous semblent familières, c’est parce que ce sont les mêmes que celles Snapdragon 865 qu’il va remplacer. Seuls les cœurs seraient différents. En effet, le Snapdragon 865 utilisait un cœur Cortex-A77 à 2,84 GHz, 3 cœurs Cortex-A77 à 2,4 GHz et 4 cœurs Cortex A55 à 1,8 GHz. Le Snapdragon 865+, plus récent, avait quant à lui poussé la fréquence du cœur principal à 3,1 GHz.

Quelles performances peut-on attendre ?

ARM affirme que le Cortex-A78 devrait fournir 20 % de puissance en plus que le Cortex-A77 grâce à des améliorations générales et à une gravure plus fine. Cependant, le Cortex-X1 devrait apporter des améliorations encore plus importantes que le Cortex-A77. On parle de 43% de puissance supplémentaire selon le leaker Digital Chat Station. Le Cortex-X1 serait l’arme secrète de Qualcomm pour réduire l’écart de performances avec les puces d’Apple. Quelques benchmarks montrent des prototypes à environ 850 000 points sur AnTuTu, contre environ 650 000 pour le Snapdragon 865.

En se basant sur les fréquences de fonctionnement du Snapdragon 875, Digital Chat Station estime que la priorité de Qualcomm serait de réduire fortement la consommation énergétique du processeur par rapport à la génération précédente. En effet, grâce à la gravure plus fine, aux optimisations générales et aux fréquences maintenues, les smartphones équipés du Snapdragon 875 pourraient devenir des champions de l’autonomie.

Il ne faut pas oublier la partie GPU, qui sera assurée par le nouveau Adreno 660. Celui-ci disposera d’un cache et d’une bande passante améliorés. La connexion 5G sera, elle, assurée par le modem X60 qui devrait être intégré à la puce. Celui-ci supporte à la fois les fréquences Sub-6GHz et les ondes millimétriques mmWave.

Le Snapdragon 875 serait 100 dollars plus cher que le Snapdragon 865 pour les fabricants de smartphones, ce qui pourrait avoir comme conséquence de faire augmenter les prix des téléphones haut de gamme en 2021. Celui-ci sera présenté le 1er décembre par Qualcomm, aux côtés du Snapdragon 775G.

Source : Digital Chat Station