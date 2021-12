Sonic 2 : premier poster officiel avec Tails et un trailer annoncé

Sonic revient… mais avec Tails ! – Crédit : Paramount

Avant la pandémie, la Paramount annonçait la sortie d’une adaptation cinématographique de Sonic. Malheureusement, la première version du personnage n’a pas été bien reçue, poussant la production à refaire son design. Un design unanimement salué par les fans et un succès commercial pour le long-métrage. Il n’est pas étonnant que le studio annonce immédiatement une suite, notamment car la fin du film présentait Tails. Dans Sonic 2, Idris Elba incarne Knuckles et Jim Carrey reprend son rôle de Docteur Robotnik. En attendant un premier trailer pour vendredi, cette suite dévoile son poster officiel !

Le premier trailer arrive prochainement

Le hérisson le plus cool du monde est de retour dans #Sonic2LeFilm ! Et il n’est pas tout seul… 🦔 🦊

Rendez-vous VENDREDI pour la bande-annonce qui promet d’être… électrique ⚡ pic.twitter.com/gVpvmgRop5 — Paramount Pictures France (@paramountfr) December 8, 2021

Tout beau, tout chaud, le premier poster de Sonic 2 se dévoile. On découvre Sonic perché sur l’avion de Tails, le Tornado, tandis que le Docteur Robotnik les poursuit à bord d’un véhicule volant. Cette affiche confirme ce que les fans savaient déjà : le hérisson bleu ne sera pas seul. En plus du renard, on sait que Knuckles va apparaître, joué par Idris Elba.

Pour cette suite, la Paramount mise à fond sur les personnages emblématiques absents du premier opus. Dans Sonic, seuls la mascotte emblématique de SEGA et le Docteur Robotnik étaient présents.

En plus de préparer sa sortie pour 2022, le tweet dévoile une information majeure à propos de Sonic 2. La sortie d’un premier trailer pour vendredi, sans heure précise. Il faudra donc garder un œil sur le compte de la Paramount !

Le synopsis de Sonic 2 déjà connu

Bien avant ce poster, un synopsis a été partagé par la Paramount. L’occasion d’en savoir plus sur l’intrigue de Sonic 2.

Après s’être installé à Green Hills, Sonic rêve de liberté. Ainsi, Tom et Maddie acceptent de le laisser seul dans la maison familiale. Mais le Docteur Robotnik fait son retour, assisté de Knuckles, en quête d’une émeraude capable de construire ou détruire des civilisations entières. Sonic décide alors de faire équipe avec Tails pour mettre la main sur ce trésor inestimable avant qu’il ne tombe entre de mauvaises mains.

Sonic 2 sort le 6 avril 2022 au cinéma.

