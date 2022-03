Sonnette connectée sans fil Arlo : notre avis après plusieurs mois de tests

8/10 Arlo Video Doorbell sans fil Wifi Une valeur sûre 140€ > Amazon On aime Facilité d’installation

Bonne réactivité (temps entre sonnerie et réception de l'appel sur son smartphone)

Qualité de l’image vidéo

Possibilité de laisser un message

La présence d’une batterie plutôt que des piles On n’aime pas Beaucoup de fonctions liées à l’abonnement

Absence du carillon Verdict : La sonnette Arlo Vidéo Doorbell sans fil dispose de sérieux atouts qui confirment que le fabricant n’est pas un débutant en la matière. En plus d’une installation qui s’effectue hyper simplement, la prestation fournie est de qualité. En revanche si vous souhaitez profiter des fonctions de surveillance, vous devrez impérativement passer par la case abonnement. Et comptez 40 euros de plus pour l’indispensable carillon.

Sortie il y a un peu moins d’un an maintenant la sonnette connectée Arlo Vidéo Doorbell sans fil est toujours d’actualité et son prix est bien plus intéressant à présent grâce aux promotions régulières. En effet, alors que son prix de départ était de 200 euros, on la trouve aujourd’hui facilement à 140 euros environ, notamment sur Amazon.

Un investissement qui peut valoir la peine si vous recherchez une solution simple pour voir qui se présente à la porte et cela sans avoir à déployer de gros efforts pour l’installation.

A lire > Notre sélection de meilleures sonnettes connectées

Une installation simplissime

L’un des atouts des sonnettes connectés sans fil est de permettre une installation simplifiée puisqu’aucun branchement électrique n’est nécessaire. Et la sonnette connectée Arlo Vidéo Doorbell Wifi sans fil ne fait pas exception. Les vis sont même fournies et 2 coups de perceuse sont suffisants pour fixer la sonnette à votre mur. Le support dispose d’une légère inclinaison verticale afin d’obtenir un bon angle de vue pour les visiteurs qui se présenteront face à la porte.

Même les vis sont fournies.

Attention cependant de bien respecter la règle des «à 122 cm du sol ». En effet, pour peu que vous ayez déjà une sonnette installée, la tentation de se remettre là où sont situés les trous causés par la précédente sonnette est grande. Pourtant quelques centimètres de plus et la promesse d’Arlo de vous offrir un angle à 180° permettant de voir ce qui se passe au sol (notamment les colis déposés devant votre porte) ne sera pas respectée.

Le paquet est au sol devant la porte mais on le devine à peine.

La sonnette est installée 10 cm trop haut, donc le paquet au sol n’est pas perçu.

Une fois l’installation physique effectuée, il vous reste à relier votre sonnette connectée à votre réseau wifi. Pour cela il suffit de la détecter depuis votre smartphone et l’appairage s’effectue en quelques instants. Durant toutes ces étapes, vous serez guidés par des tutoriels très bien faits inclus dans l’application.

Lors de notre test, il y avait environ 6 mètres entre la sonnette et la box internet et malgré un mur extérieur assez épais, aucun souci de liaison n’a été observé. Arlo s’engage sur une distance de 20 mètres et utilise le Wifi 2,4 GHz pour rallier votre box.

Paramétrages de l’application, beaucoup sont réservés aux abonnés

Une fois l’installation effectuée, il ne vous restera plus qu’à paramétrer vos préférences dans l’application. Attention toutefois tous ces réglages ne sont possibles que si vous avez un abonnement (mais nous y reviendrons en détail plus bas dans cet article). Vous devrez définir quel niveau de détection vous souhaitez mettre en place et dans quel cas vous souhaitez recevoir une notification. Il vous sera par exemple possible d’exclure les voitures ou les animaux. Ce qui évitera si vous habitez dans une rue très fréquentée de recevoir une notification toutes les 2 secondes et d’accumuler les vidéos sans intérêts.

Il est également possible de définir quelles zones vous souhaitez surveiller. En effet, selon la configuration de votre habitation, votre sonnette peut se retrouver à filmer la rue ce qui est interdit par la loi. En affinant votre demande vous restez ciblé sur votre porte.

Il ne vous restera plus qu’à définir à qui vous souhaitez donner des droits. Tous les membres de la famille pourront bien sûr suivre ce qui se passe à la porte. Mais il est également possible de donner des droits temporaires à des gens de passage.

Au global, l’application est plutôt bien faite même si dès lors que vous avez plusieurs équipements cela peut devenir un peu compliqué de s’y retrouver dans les multiples paramètres.

Une autonomie qui va de 1 à 6 mois

Difficile d’être catégorique sur l’autonomie car tout dépend du paramétrage que vous avez choisi et du passage que vous avez devant chez vous. Plus la caméra va être sollicitée, plus l’autonomie sera réduite. Si Arlo annonce 6 mois, dans notre cas, avec une moyenne de 50 notifications par jour, la sonnette aura tenu 2 mois. 6 mois correspondent plus à un usage hors abonnement et sans notifications.

Il est bien entendu possible de vérifier le niveau de la batterie à tout moment sur l’application. Lorsque le niveau atteint 15%, vous recevrez une notification et un mail.

La recharge de la batterie est assez simple puisqu’il suffit d’utiliser une tige de déverrouillage pour ouvrir le boitier et extraire la batterie. Cela signifie que votre sonnette ne fonctionnera plus pendant le temps de la charge (environ 2h). Pour ceux qui ne veulent aucune interruption, il faudra acquérir une 2e batterie (40 euros environ) et effectuer le remplacement instantanément.

Un tour par le chargeur et la sonnette Arlo est repartie pour plusieurs mois.

Une bonne qualité vidéo même de nuit

La caméra embarquée intègre un capteur 1080p HD et délivre une image de bonne qualité au format carré (1536 x 1536). Les images sont très nettes même si dès lors que la lumière baisse forcément la qualité se réduit. Mais cela reste très correct et les gens qui se présenteront à votre porte seront facilement reconnaissables.

Les choses se compliquent quand il fait très froid, car le givre s’installe sur le capteur et l’image devient floue.

Fonctionnement de la sonnette Arlo Vidéo Doorbell

Quand on sonne, c’est un appel internet qui se déclenche, un peu comme lorsque l’on vous appelle depuis What’s app ou Messenger. Cela vous permet de répondre que vous soyez chez vous ou non.

Vous verrez alors s’afficher un combiné pour vous signaler un appel entrant, mais vous ne verrez pas de qui il s’agit avant d’avoir décroché. Ce choix permet à la sonnette de ne pas perdre en réactivité. Car c’est l’un des problèmes de certains modèles concurrents : une latence excessive. En effet, si la durée entre le moment où l’on sonne à votre porte et le moment où vous en êtes informé est excessivement long, vous n’aurez pas le temps de décrocher que votre visiteur sera déjà parti.

Dans le cas de la sonnette Arlo nous avons mesuré 4 secondes entre l’action et l’appel sur le smartphone quand cela transite par le réseau de la maison et 6 secondes quand on est à l’extérieur de son domicile. Des délais extrêmement raisonnables.

Toutefois, si vous souhaitez vraiment voir de qui il s’agit avant de décrocher, vous pouvez vous rendre dans la bibliothèque et voir le flux temps réel. Une manipulation qui vous demandera quelques secondes supplémentaires.

Pour voir ce qui se passe en temps réel il faut aller dans le live.

Si vous disposez d’un équipement Google Home ou Amazon Alexa vous pourrez également les intégrer à votre système d’alerte. Et pour peu qu’il s’agisse d’un équipement avec écran (Alexa Echo Show dans notre test), lorsque l’on sonne, vous pouvez en disant « Montrez-moi la sonnette » faire apparaitre l’image du temps réel.

Alexa Echo Show peut afficher les images temps réel de la sonnette.

Si vous ne disposez que d’une enceinte vous entendrez un message qui vous dit « quelqu’un est sur la caméra Sonnette ».

Enfin, si vous ratez l’appel (après 20s), vous pourrez toujours parler en mode talkie-walkie. Votre visiteur pourra lui, si personne ne répond, laisser un message comme sur un répondeur.

Si la personne vous parait suspecte, vous avez également la possibilité de déclencher manuellement une sirène qui peut éventuellement décourager un importun.

Pas d’internet, pas de sonnette

Dernier point à signaler, si vous êtes en panne d’Internet vous n’aurez plus de sonnette. En effet, sur ce genre d’équipement il n’existe pas de système de secours comme on peut en trouver sur des systèmes de surveillance plus complets qui disposent de réseaux relais (GSM ou radio). Et bien évidemment ces services viennent avec des abonnements payants.

L’achat d’un carillon en renfort est incontournable

La sonnette connectée Arlo Vidéo Doorbell n’est pas fournie avec un carillon, ce qui peut s’avérer gênant dans différentes situations. Si votre smartphone est déchargé, par exemple, vous ne saurez pas qu’on sonne à votre porte. De même, cela peut s’avérer pénible si vous n’êtes pas chez vous mais que d’autres y sont. Ils risquent de ne pas savoir que quelqu’un est à la porte. L’achat est de fait quasiment incontournable. Il vous faudra compter environ 40 euros de plus pour vous équiper. Son installation est très simple, puisqu’il suffit de le brancher sur n’importe quelle prise pour le relier à votre installation.

Le carillon se branche sur une simple prise.

Sans abonnement, la sonnette connectée Arlo perd ses fonctions de surveillance

C’est clairement un point dont il faut être conscient avant d’acheter : sans abonnement un bon nombre de fonctions disparaissent. Vous recevrez toujours des appels sur votre smartphone quand quelqu’un sonne à la porte et le flux temps réel continuera d’exister. Mais c’est tout. Fini les notifications (passages divers devant votre porte) et les vidéos d’archives qui vous permettent de retracer ce qui s’est passé devant chez vous en votre absence. Cela peut s’avérer frustrant d’autant que les 3 mois offerts vous habituent à avoir cette information qui disparait du jour au lendemain.

C’est donc vraiment à vous de déterminer quel usage vous voulez donner à votre sonnette. Si les aspects surveillance vous intéresse, comme voir si vos enfants sont bien rentrés, vous devrez débourser 2,99€/mois pour en profiter. Cependant, il ne faut se leurrer, il ne s’agit pas à proprement parler d’un dispositif de sécurité mais bien d’une sonnette avec quelques fonctions de surveillance.

Il reste, de toute façon, possible de se réabonner pour certaines périodes, pendant vos vacances par exemple, et de résilier simplement depuis l’application quand vous êtes de retour.