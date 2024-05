Test Huawei Watch Fit 3 : une petite montre connectée séduisante et polyvalente

La Watch Fit est la montre la plus abordable de Huawei. Cette troisième version adopte un format plus carré que les précédentes, et offre de nouvelles fonctions liées à la santé, au suivi du sommeil et aux activités sportives.

L’offre du constructeur chinois Huawei en matière de montres connectées est variée. Parmi les dernières en date, figurent les Watch 4 / 4 Pro, qui s’adressent plutôt aux hommes, et les Watch GT 3 / 4, qui sont pour leur part disponibles en deux formats, adaptés aux hommes (46 mm de diamètre) ou aux femmes (41 mm de diamètre, avec un design plus sobre).

Et si vous trouvez la forme – ronde – de ces modèles trop classique (et leur prix un peu trop élevé !), vous pouvez vous tourner vers les montres rectangulaires de la série Watch Fit, dont la troisième génération vient tout juste d’être dévoilée et que nous venons donc de tester.

Quels sont les services que peut rendre au quotidien cette montre connectée, lorsqu’il s’agit de surveiller sa santé, son sommeil et ses activités sportives, ou dans le cadre d’une utilisation quotidienne ? C’est ce que nous allons voir en détail.

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quelles sont les caractéristiques techniques de la Huawei Watch Fit 3 ?

La nouvelle version de la Watch Fit de Huawei se distingue – physiquement – du précédent modèle, par une surface d’affichage plus grande, grâce à un format, plus carré, et par sa molette rotative, qui peut – dans certains cas – faciliter le défilement des informations à l’écran. D’autre part, un capteur de luminosité ambiante a également été ajouté.

Ecran : 1,82 pouces AMOLED

1,82 pouces AMOLED Définition : 480 x 408 pixels

480 x 408 pixels Résolution : 347 pixels par pouce

347 pixels par pouce Luminosité : jusqu’à 1500 cd/m2

jusqu’à 1500 cd/m2 Dimensions : 43,2 x 36,3 x 9,9 mm

43,2 x 36,3 x 9,9 mm Poids : 26 g sans le bracelet, 50 g avec

26 g sans le bracelet, 50 g avec Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth 5.2

Wi-Fi, Bluetooth 5.2 Batterie : 400 mAh, jusqu’à 10 jours d’autonomie

400 mAh, jusqu’à 10 jours d’autonomie Capteurs : capteur de fréquence cardiaque, SPO2, accéléromètre, gyroscope, luminosité ambiante

capteur de fréquence cardiaque, SPO2, accéléromètre, gyroscope, luminosité ambiante Protection et résistance : 5 ATM

5 ATM Moyens d’interaction : 1 bouton, molette rotative, écran tactile

1 bouton, molette rotative, écran tactile Bracelet : Fluoroélastomère, nylon, cuir

: Fluoroélastomère, nylon, cuir Autres : haut-parleur et micro

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quel est le prix de la Huawei Watch Fit 3 ?

L’un des avantages de la Huawei Watch Fit 3 réside dans son prix, très raisonnable. En effet, le modèle doté d’un bracelet en fluoroélastomère est proposé à seulement 159,99 €.

Si la version équipée du bracelet en nylon devrait être commercialisée au même prix, elle n’est pas encore disponible sur le site du constructeur. Enfin, si on opte pour la version la plus élégante, avec le bracelet en cuir blanc, il faut débourser 20 € de plus, ce qui porte la facture à 179,99 €.

Bon point, jusqu’au 8 juillet, le constructeur offre ses écouteurs FreeBuds SE (d’une valeur de 50 €) pour l’achat de la montre.

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Comme un air d’Apple Watch SE

Le boîtier de la montre Huawei Fit 3 est disponible disponible en quatre couleurs : noir (avec le bracelet fluoroélastomère noir), rose (avec le bracelet fluoroélastomère rose), argent (avec le bracelet fluoroélastomère vert ou blanc, et le bracelet nylon gris) et doré (avec le bracelet en cuir blanc).

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La montre arbore un format plus carré que les Watch Fit première et deuxième du nom. En effet, elle mesure 43,2 x 36,3 mm contre 46 x 33,5 mm pour la Watch Fit 2 (dont l’écran mesure 1,74 pouces). Et la différence est encore plus flagrante si on compare la nouvelle Watch Fit à la Watch Fit Mini, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous ! D’ici à dire que le constructeur effectue un rapprochement “en douceur”, au fil des années, entre sa montre et l’Apple Watch SE, il n’y a qu’un pas.

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le boîtier en alliage d’aluminium de la Watch Fit 3 ne pèse que 26 grammes. Avec son bracelet, le poids de la montre n’atteint que 50 grammes ! D’autre part, son épaisseur n’est que de 9,9 mm. La montre a donc perdu 1 mm d’épaisseur depuis sa précédente itération et se fait donc maintenant aussi fine que l’Apple Watch SE, pour un poids équivalent au modèle de 40 mm de hauteur.

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bon point, le bracelet de la Watch Fit 3 est très facilement remplaçable. Il suffit d’appuyer sur deux boutons, au dos du boîtier, pour ôter les deux parties en un clin d’œil. Bien sur, les bracelets destinés à la Watch Fit 2 ne peuvent pas être installés sur le nouveau modèle, puisque la largeur des deux montres est différente !

Pour l’instant, seul le bracelet “blanc lunaire” peut être acheté en même temps que la montre (pour 9,99 €). Les autres couleurs devraient arriver sur le site de Huawei dans le courant du mois de juin.

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La navigation dans les menus s’effectue par l’intermédiaire de l’écran tactile, qui est complété par un bouton et une molette rotative. Cette dernière est rouge (encore une fois, il est vraisemblable que toute ressemblance avec la petite montre d’Apple ne soit absolument pas fortuite !) et permet de modifier le volume facilement ou de se déplacer dans les applications, même lorsqu’on a les doigts humides.

Le bouton, quant à lui est également habillé d’un trait rouge (pour faire plus original qu’Apple ?). Il permet de lancer des applications ou d’accéder à l’assistant vocal (sur une pression longue). Mais, comme il s’agit de l’assistant développé par Huawei, un smartphone du constructeur est nécessaire pour bénéficier de cette fonction.

Un bel écran de bonne taille, mais un peu fragile

L’écran de la Huawei Watch Fit 3 a une diagonale de 1,82 pouces, ce qui permet d’afficher diverses informations qui sont parfaitement lisibles. Sa définition de l’affichage est de 480 x 408 pixels (soit une densité de 347 ppp).

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Cet écran est dit 2,5 D, ce qui signifie que le verre qui le protège est légèrement arrondis. Rien à voir donc avec un écran 3D, dont la dalle est incurvée. Rien à voir non plus en termes de résistance avec un verre saphir. Alors que ce dernier est censé offrir une excellente protection contre les rayures, le verre qui protège la dalle de la Watch Fit 3 n’est pas aussi perfectionné (le prix d’un verre saphir aurait trop fait grimper la facture la montre). Résultat, il n’a fallu qu’une dizaine de jours pour que la montre que nous avons testée arbore une rayure. Légère, certes, mais elle est bel et bien présente.

Toujours est-il que la dalle Amoled procure une belle qualité d’affichage, avec assez peu de reflets lorsqu’on se trouve en extérieur. C’est agréable, par exemple, lorsqu’on jette un coup d’œil sur les différentes notifications que l’on reçoit, puisque la lisibilité reste excellente en toute circonstance. D’autre part, les couleurs des différents écrans de l’interface s’avèrent éclatantes à souhait.

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autant que la luminosité de l’écran – variable grâce à un capteur de luminosité ambiante – peut grimper jusqu’à 1500 nits au maximum. Lors de nos tests, nous n’avons donc eu aucun problème pour utiliser la Watch Fit 3 lorsqu’on se trouvait en plein soleil.

Comme sur les autres montres numériques, il suffit de faire glisser son index dans les 4 directions, depuis l’écran principal pour accéder aux différentes fonctions et paramètres de la montre. Le taux de rafraichissement de 60 Hz permet de passer d’un écran à un autre avec une fluidité satisfaisante.

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un système réactif et complet

La Watch Fit 3 fonctionne sous Harmony OS, le système d’exploitation de Huawei. Et force est de constater que celui-ci offre une excellente réactivité et offre toutes les fonctions que l’on peut utiliser au cours d’une journée.

Bien sur, de nombreux styles de cadrans sont disponibles pour afficher l’heure, la date, et diverses autres informations. Et si vous ne désirez pas que la montre affiche un écran noir lorsque vous ne l’utilisez pas, un écran AOD (Always On Display) est associé a chacun de ces styles.

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Huawei Watch Fit 3 – Ecran AOD associé – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Huawei Watch Fit 3 – Ecran AOD associé – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Outre la récupération des diverses notifications, la connexion Bluetooth au smartphone peut être utilisée pour répondre aux appels directement sur la montre. Dans ce cas, un haut-parleur diffuse le son alors que le micro capte la parole. Originale, cette fonction peut s’avérer pratique pour répondre rapidement à un appel important, quand on ne sait pas trop où se trouve le smartphone. En revanche, la compatibilité eSIM n’est pas au rendez-vous.

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Parmi les autres fonctions disponibles, citons la possibilité de piloter la lecture de la musique du smartphone et de l’entendre sur la montre, ou le nouveau mode appelé “Light Up The Dancefloor” qui utilise la lampe torche pour afficher la couleur de votre choix, avec éventuellement un effet stroboscopique plus ou moins rapide. Inutile, donc indispensable pour attirer l’attention de ses amis lors d’une soirée !

Votre santé et vos activités sportives sous haute surveillance

Les données recueillies par la Watch Fit 3 sont transmises vers l’application Huawei Health, qui se charge de les analyser et d’afficher les différents résultats de façon synthétique. Si l’application est téléchargeable sur l’App Store d’Apple, les possesseurs d’un smartphone sous Android – quant à eux – doivent photographier le QR code présent sur la boîte de la montre, afin d’accéder à la page de téléchargement (puisque l’application n’est bien sur pas disponible sur le Play Store depuis les déboires de Huawei avec Donald Trump et les Etats-Unis). En revanche, elle est présente sur le Store de Samsung, si on possède un smartphone de ce constructeur.

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

On retrouve donc les traditionnels graphes montrant l’évolution de la fréquence cardiaque et du niveau de saturation en oxygène dans le sang, ou SPO2 (qui doit être – rappelons le – supérieur à 94 %), en fonction des efforts fournis.

La montre surveille également toutes les phases du sommeil, afin de fournir un rapport détaillé à votre réveil, accompagné de recommandations susceptibles d’améliorer la qualité de votre repos. D’autre part, l’application peut analyser le rythme de votre respiration, afin de détecter d’éventuels arrêts fréquents, qui seraient les signes d’une apnée du sommeil, qu’il faudrait bien sur traiter.

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La progression des objectifs que l’on peut se fixer, en termes d’activités quotidiennes, est symbolisée par trois anneaux :

Le premier montre les calories dépensées dans la journée.

Le second permet de voir combien de temps on a pratiqué un sport.

Le dernier indique combien de fois on s’est levé dans les 12 dernières heures. D’ailleurs, la montre vous envoie une notification visuelle si elle considère que cela fait trop longtemps que vous ne bougez pas !

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bien sur, la Watch Fit 3 est étanche, à 5 ATM d’après Huawei. Toutefois, le constructeur précise que quelques restrictions doivent être respectées si on ne désire pas endommager la montre. Par exemple : pas de plongée ou de ski nautique ! En effet, la montre peut être utilisée dans une piscine, une baignoire, ou en bord de mer, à faible profondeur et seulement pendant 10 minutes (ce qui limite sérieusement les possibilités !).

Pas d’eau chaude ou de sauna non plus ! Bref, autant ne pas trop prendre de risque et la retirer si on a un doute en cas d’immersion prolongée.

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La montre permet d’utiliser une fonction appelée Stay Fit. Ainsi, un écran montre la différence entre calories dépensées et calories absorbées, afin de voir d’un coup d’œil si on a fait – ou pas – l’activité quotidienne nécessaire pour que les deux valeurs soient – au moins – à l’équilibre, ou – mieux – si on a dépensé plus de calories, ce qui permet alors d’envisager une perte de poids à terme.

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Seul problème, il faut pour cela saisir – précisément de préférence – les informations relatives à chaque repas que l’on fait, ce qui est très difficilement réalisable en pratique, sauf si on est un maniaque de la diététique et qu’on pèse tout les aliments qu’on prépare (et c’est quasiment impossible si on va au restaurant ou si on ne mange pas chez soi !). Cette fonction ressemble donc à une fausse bonne idée.

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Grâce au GPS de la Watch Fit 3, il est possible de visualiser le trajet qu’on a effectué, lors d’une marche, d’une course ou d’un trajet en vélo, par l’intermédiaire de l’application Huawei Health. Au passage, on obtient un résumé détaillé des performances et des différents indicateurs de santé (vitesses, VO2Max, rythme cardiaque, etc.).

Amusant, avant de séance d’entrainement, la montre vous recommande de réaliser des exercices d’étirement, pendant six minutes. Elle affiche alors diverses animations graphiques pour nous aider à réaliser quelques mouvements spécifiques. C’est une bonne idée, à destination de tous ceux qui n’ont pas pris la bonne habitude de s’échauffer avant un effort intensif.

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quelques exercices en six minutes, pour un petit échauffement avant une marche

Une semaine d’autonomie !

La Huawei Watch Fit 3 embarque une batterie de 400 mAh, qui lui permet de fonctionner très longtemps ! En effet, le constructeur annonce une autonomie de sept jours en utilisation “normale”. Celle-ci est donc inchangée par rapport au précédent modèle, malgré le plus grand écran.

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Et nous avons pu vérifier cette autonomie en pratique. C’est un très bon point, car l’autonomie des autres montres du marché sont le plus souvent limitées à deux, voire trois jours, au maximum.

De plus, si on utilise la montre avec parcimonie, le constructeur annonce qu’elle peut fonctionner jusqu’à dix jours. En revanche, on ne pourra l’utiliser que quatre jours “seulement”, si la fonction Always On Display est activée.

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, pour la recharge de la batterie, Huawei fournit un petit adaptateur aimanté, qui se fixe au dos de la montre. Le constructeur annonce que dix minutes de charge suffisent pour une journée de fonctionnement.

Huawei Watch Fit 3 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

