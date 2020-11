Située à l’entrée de la maison, la sonnette est importante, bien qu’on y pense rarement. A tel point qu’elle existe aujourd’hui en version connectée : en plus d’une caméra, d’un micro et d’un haut-parleur, elle bénéficie d’une connexion Internet. Dès lors, elle se révèle plus pratique qu’un simple interphone vidéo (ou visiophone), car l’écran du smartphone remplace le traditionnel écran intérieur : vous pouvez répondre à un visiteur, même quand vous n’êtes pas chez vous.

Quelle est la meilleure sonnette connectée ?

Ring Video Doorbell 139,99€ > Boulanger

ON AIME

✅ Le prix abordable

✅ Le fonctionnement possible sur batterie

ON N’AIME PAS

❌ La qualité de la vidéo limitée à 720p

C’est le modèle le plus abordable dans la catalogue de Ring, qui a le principal avantage de pouvoir fonctionner sur batterie. En contrepartie, la qualité vidéo est limitée au 720p.

Netatmo Sonnette Vidéo Intelligente 299,99€ > Fnac

ON AIME

✅ L’application mobile agréable

✅ L’enregistrement au choix (microSD, FTP…)

ON N’AIME PAS

❌ La qualité vidéo un peu décevante

La sonnette de Netatmo profite d’une application mobile agréable, d’une carte mémoire pour stocker les vidéos et d’un capteur Full HD. Mais la qualité vidéo n’est pas aussi bonne qu’espérée.

ON AIME

✅ La compacité

✅ La qualité d’image (1600×1200 pixels)

ON N’AIME PAS

❌ Le recours à une bonne connexion WiFi

La sonnette Hello, en plus d’être compacte et assez discrète, se distingue surtout par sa qualité d’image (1600×1200 pixels). Mais attention, une bonne connexion Wifi est requise.

ON AIME

✅ La solidité

✅ Les équipements (écran et sirène)

✅ L’option 4G

ON N’AIME PAS

❌ Le prix élevé

Cette interphone est une véritable platine de rue, métallisée et robuste, pourvue d’un bel équipement, dont un écran et une sirène. On apprécie l’option 4G, la commande de portail ou encore le gardiennage via Axa.

Comment ça s’installe ?

On rencontre deux cas de figure, selon qu’une sonnette soit déjà en place ou non. Dans le premier cas, le plus courant, la sonnette «intelligente» est conçue pour remplacer la sonnette actuelle et pour être alimentée par le câblage électrique existant, qui relie le tableau électrique, la sonnette et le carillon. La première précaution consiste à vérifier que la tension électrique fournie est adéquate.

Par exemple, Ring recommande un transformateur de 8-24 volts (normalement déjà dans le tableau électrique), pour le fonctionnement des modèles Video Doorbell (2e et 3e génération), et fournit un transformateur 24 volts pour le modèle Video Doorbell Pro, plus exigeant. Une diode doit également être installée dans le carillon si celui-ci est de type électronique.

Dans la situation où il n’y a pas de sonnette et de câblage électrique, deux solutions sont envisageables : procéder à des travaux de rénovation, ce qui n’est pas le plus simple, ou opter pour une sonnette capable de fonctionner sur batterie, comme les Video Doorbell de Ring. Cette batterie, amovible, offre une autonomie de six à huit mois. Le Chime, un carillon Wifi se branchant sur une prise électrique, peut compléter l’installation si besoin.

Le Chime Pro de Ring est la fois un carillon et un répéteur Wifi – Crédit : Ring

La qualité du réseau Wifi à l’endroit où est posée la sonnette est une autre problématique, qui contraint parfois à installer un répéteur Wifi, pour améliorer la portée du signal. L’Ethernet, filaire, est l’alternative choisie par Ring pour le Video Doorbell Elite. Enfin, l’interphone Hi) de Fenotek peut communiquer via le réseau 4G, moyennant abonnement (à partir de 72 €/an).

Le montage d’une sonnette s’avère parfois complexe, donc, et pourrait rebuter les bricoleurs du dimanche. Un installateur professionnel peut s’en charger.

Peut-on enregistrer les visages des visiteurs ?

Outre la consultation en direct du flux audio/vidéo en provenance de la sonnette, généralisée et gratuite, des formules d’enregistrement dans le cloud sont disponibles. L’enregistrement est réalisé en continu ou conditionné à un évènement (mouvement, appui sur le bouton de la sonnette…). Des fonctions supplémentaires sont généralement incluses, à l’instar de la reconnaissance des visages chez Nest. La sonnette de Netatmo stocke les vidéos sur carte mémoire microSD (8 Go inclus) ou peut les transmettre à un dossier Dropbox ou un serveur FTP.

Peut-on ouvrir la porte ?

L’interphone Hi) fait office de platine de rue et, à ce titre, est muni de contacts secs pour piloter une gâche électrique ou l’ouverture d’un portail. A la suite d’accords conclus entre Fenotek et Nuki, Somfy, The Keys et Danalock, cet équipement est capable d’interagir, via Bluetooth ou une API cloud-to-cloud, avec une serrure connectée. Cas d’usage intéressant : autoriser l’accès à son domicile, même quand on est absent, à l’aide d’un QR Code transmis sur le smartphone du livreur, du réparateur, etc. Ring a également mis en place un partenariat avec Nuki : quand un visiteur sonne, on peut ouvrir la serrure Nuki à partir de l’application mobile de Ring.

Daniel Pelcat Photographe

Peut-on s’en servir comme caméra de surveillance ?

Ce n’est pas la principale utilité. Mais le détecteur de mouvement intégré est paramétrable de manière à transmettre une alerte si quelqu’un se présente sur le pas de la porte à une heure indue. L’interphone Hi) comporte en supplément une sirène, à déclencher manuellement, si l’on observe un individu louche devant chez soi. Fenotek a signé un partenariat avec Axa et propose en option la levée de doute, voire le gardiennage si un cambriolage a été commis.

Ça marche dans les appartements ?

Ces interphones se destinent en priorité aux habitations individuelles, comme un pavillon. Pour équiper les appartements, Ring a repris a son compte un concept ancien avec le Ring Door View Cam : c’est une caméra-sonnette Wifi qui remplace le judas de la porte. La fonction de masquage (ou création de zones privées) permet d’occulter les portes des autres appartements, si celles-ci sont dans le champ de vision.