Sony aurait peur de se faire écraser par Microsoft après le rachat d’Activision Blizzard

Sony s’inquiète de voir Microsoft le surpasser à cause du rachat d’Activision-Blizzard. Ces craintes sont évoquées dans l’un des documents mis en ligne par Ryshidia, le groupe responsable de la cyberattaque subie par Insomniac Games.

© Sony, Microsoft

Le rachat d’Activision Blizzard King par Microsoft a enfin été acté en octobre dernier, après de longs mois de lutte entre la firme de Redmond et la FTC, qui bloquait la transaction. La Federal Trade Commission craignait que cette acquisition déséquilibre le marché du jeu vidéo, mais elle n’a finalement pas eu gain de cause.

Sony, qui s’inquiète des conséquences du rachat d’Activision-Blizzard depuis longtemps, regrette aussi que la procédure soit allée à son terme. Le constructeur fait à nouveau part de ses craintes dans un document qui a fuité après la cyberattaque subie par Insomniac Games.

Sony craint Microsoft à cause du rachat d’Activison Blizzard

Sony verrait toujours d’un mauvais œil le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, selon un document interne qui a fuité en ligne. Rappelons que Ryshidia, un groupe de hackers, est parvenu à récupérer des millions de données confidentiels d’Insomniac Games. Les pirates ont diffusé celles-ci en début de semaine, dévoilant les plans du studio, notamment concernant Marvel’s Spider-Man 3, à priori prévu en 2028.

Les données contenaient aussi des informations sur Sony, dont ce fameux document dans lequel le constructeur japonais évoque la transaction à 69 milliards de dollars. « L’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft lui permet de dépasser nos piliers actuels », peut-on lire en tête de l’écrit.

À lire aussi > La PS5 écrase la Xbox Series X, c’est Microsoft lui-même qui le dit

Sony liste plusieurs menaces liées à ce rachat. La première concerne la licence Call of Duty, régulièrement citée lors de la bataille judiciaire qui durait depuis l’an dernier. Même si Microsoft affirme que COD ne sera pas exclusif à ses consoles, son rival s’inquiète que les joueurs Xbox aient droit à des avantages pour en jouant sur ses plateformes.

© Activision

L’entreprise nippone craint aussi que l’arrivée des jeux Activision Blizzard dans le Xbox Game Pass lui porte préjudice. Sony n’apprécierait pas beaucoup non plus que Microsoft développe un store gaming sur mobile pour rivaliser avec Apple et Google. Au début du mois, Phil Spencer confirmait que Xbox travaillait bien sur un tel projet.

La capacité de la firme de Redmond à performer à la fois sur console, PC et mobile fait aussi peur à Sony. Étant donné que ce document visible sur Imgur provient d’une fuite, on ne peut pas attester à 100 % de sa fiabilité. Toutefois, certaines des menaces évaluées par Sony ont déjà été mentionnées par le passé, ce qui laisse penser que ces propos viennent bien du constructeur de PlayStation.