Sony : le nouveau Xperia Pro peut être utilisé comme écran externe

La création de contenu et sa diffusion vont devenir de plus en plus faciles pour les professionnels de la photo et de la vidéo. En effet, Sony a dévoilé son dernier appareil professionnel, le Xperia Pro. Ce téléphone sera le premier appareil à posséder une connectique HDMI dédiée et supportera les 5G mmWave et 5G Sub-6 pour un transfert de données ultra rapide.

Xperia Pro. Source : Sony

La connectique HDMI dédiée permet de connecter le Xperia Pro à une caméra de la gamme Alpha ou tout autre appareil possédant une sortie HDMI pour diffuser en direct au travers la 5G du téléphone. Les créateurs de contenu pourront streamer depuis l’appareil photo directement sur un serveur RMTP ou directement sur des plateformes de streaming telles que Twitch ou Youtube.

La prise HDMI peut être également utilisée pour transformer le smartphone en un écran 6,5” 4K OLED en utilisant l’application préinstallée. Grâce à ce logiciel, vous pourrez gérer l’ajustement de la brillance, le zoom, les grilles et bien plus encore.

Sony Xperia Pro

Le port USB-C du Xperia Pro n’est pas seulement utile au chargement, il sert également à améliorer la vitesse et la stabilité du transfert des images entre l’appareil photo et le téléphone. En connectant un appareil de la gamme Alpha au téléphone via l’USB-C, les images peuvent être automatiquement transférées sur un serveur FTP.

Pour améliorer la connectivité, le Xperia Pro embarque une antenne à 360° spécialement conçue pour couvrir les 4 côtés du téléphone et accrocher au mieux le signal haute fréquence de la 5G mmWave. De plus, la coque est constituée d’un matériau possédant une constante diélectrique faible ce qui a pour effet de laisser passer facilement les ondes radio.

Bien que le Xperia Pro puisse être utilisé avec un appareil photo reflex numérique, le téléphone intègre le même module photographique que l’appareil phare de Sony, le Xperia 1 II dont vous pouvez retrouver le test ici. Ce qui veut dire que même en tant qu’appareil autonome, le Xperia Pro peut être un outil puissant pour les créateurs de contenu.

Le Xperia Pro est disponible à l’achat, mais comme sa cible est le professionnel, il affiche un prix de 2 499 dollars soit un peu plus de 2 000 euros.

