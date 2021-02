Sony WF-1000XM4 : une fuite révèle le design des prochains écouteurs true wireless

Depuis la sortie des WF-1000XM3 il y a presque deux ans, Sony n’a toujours pas officialisé leur successeur, les WF-1000XM4. Néanmoins, les écouteurs true wireless commencent déjà à faire parler d’eux sur la toile. Une fuite révèle pour la première fois le design des écouteurs WF-1000XM4, et plus particulièrement leur emballage.

Le potentiel design des écouteurs Sony WF-1000XM4 – Crédit : u/Key_Attention4766 / Reddit

Les WF-1000XM3 sont sortis un an après le casque sans fil à réduction de bruit active WH-1000XM3. Celui-ci s’est rapidement imposé sur le marché en tant que référence avec comme principal rival le QuietComfort 35 II de Bose. Depuis, Sony a remplacé ce casque avec le WH-1000XM4 sorti en 2020 qui corrige tous les défauts de son grand-frère. Ainsi, il y a de fortes chances de voir débarquer les écouteurs WF-1000XM4 en complément du WH-1000XM4 cette année.

Fake ou véritable photo ? Difficile de savoir

Le design des Sony WF-1000XM4 a été aperçu pour la première fois sur Reddit. Comme l’a rapporté The Walkman Blog, la fuite a été partagée sur Reddit par l’utilisateur « u/Key_Attention4766 ». Celui-ci a affirmé que : « j’ai reçu la pochette d’emballage des WF-1000XM4 ». La photo laisse seulement apercevoir le design d’un écouteur ainsi que le nom « WF-1000XM4 » inscrit au-dessus.

The Walkman Blog s’est alors attelé à vérifier cette photo afin d’en déterminer la légitimité. La police du nom de la marque semble être identique, mais légèrement plus fine que les emballages des produits actuels de Sony. De plus, le logo doré gravé sur l’écouteur est positionné sur le côté et non sur le dessus comme c’est habituellement le cas avec Sony. Néanmoins, The Walkman Blog a déclaré que : « il y a de fortes chances que ce soit le nouveau design. La forme arrondie (plutôt que longue et fine) permet à Sony d’utiliser une batterie d’une plus grande autonomie et les WF-XB700 ont une forme arrondie similaire ».

Enfin, nous ne pouvons donc pas confirmer s’il s’agit du design des Sony WF-1000XM4. Cependant, si c’est bel et bien le cas, Sony devrait les annoncer d’ici quelques mois pour une sortie en 2021. Pour le moment, il vaut mieux prendre cette fuite avec des pincettes et attendre des informations supplémentaires. D’ailleurs, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs écouteurs true wireless de 2021 si vous êtes actuellement en train d’en chercher.

Source : Notebook Check