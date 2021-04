Sony Xperia 1 III et 5 III : deux smartphones haut de gamme très prometteurs !

Processeur Snapdragon 888, écran 4K HDR 120 Hz, capteur photo téléobjectif plus performant, batterie de plus grande capacité pouvant se recharger plus rapidement, son optimisé, etc. Les Xperia 1 III et 5 III s’annoncent des plus intéressants !

Comme nous l’avions constaté l’été dernier, lors de notre test du Xperia 1 II (prononcez « 1 mark 2 »), le smartphone de Sony était presque parfait. Il ne lui manquait réellement que le support d’une fréquence supérieure à 60 Hz afin de se placer au même niveau de les autres smartphones haut de gamme du marché. Avec cette troisième mouture du Xperia 1, le constructeur corrige cette absence.

En effet, le nouvel écran de 6,5 pouces du Xperia 1 III supporte désormais une fréquence de rafraichissement de 120 Hz (sans mode adaptatif toutefois). Rappelons que ce dernier affiche les images en 4K et au format cinémascope (21:9), ce qui permet de regarder des films sans bandes noires…

Pour assurer de hautes performances, comme on pouvait s’y attendre, on retrouve aux commandes du Xperia 1 III la dernière puce en date de Qualcomm, le Snapdragon 888. Cette dernière est complétée par 12 Go de mémoire et – selon le modèle – 256 ou 512 Go de stockage.

D’autre part, la capacité de la batterie a été revue à la hausse, puisqu’elle passe de 4000 à 4500 mAh. Elle peut être rechargée à 50 % en une demie heure, grâce au nouveau chargeur de 30 watt fourni (plus puissant que celui du Xperia 1 II). La charge sans fil (11 watt) est bien sur toujours de la partie, mais avec désormais la possibilité du partage de charge (charge sans fil inversée) de 3 watt.

Pour les photos et les vidéos, le Xperia 1 III embarque un nouveau capteur téléobjectif à focale variable : de 70 à 105 mm (contre « seulement » 70 mm pour le Xperia 1 II), soit un facteur de grossissement allant de 3x à 4,3x. En plus, le smartphone permet d’utiliser un nouveau Zoom Super Résolution, équivalent à une focale de 200 mm, soit 8,3 x. Il s’agit d’un zoom hybride qui s’appuie sur le zoom optique complété par un zoom numérique.

Signalons également que les trois optiques (grand angle de 16 mm, principale de 24 mm et téléobjectif) sont désormais chacune associées à un capteur de 12 mégapixels à double photo diode, censé améliorer la stabilité et la luminosité des clichés. Ceux-ci sont complétés par un quatrième capteur de type ToF (Time of Flight) et un capteur frontal de 8 mégapixels. Les optiques de ces Xperia sont toujours conçues par Zeiss, grand spécialiste de la photo.

Bon point, contrairement aux Xperia 1 II et 5 II, une seule application photo regroupe désormais toutes les fonctions de l’ancien mode pro et celles destinées aux photographes néophytes.

Pour le reste, le constructeur annonce une amélioration sensible des haut-parleurs de ses nouveaux smartphones. Ils offriraient un son 40 % plus puissant et de meilleure qualité, avec en particulier des basses renforcées. Rappelons que les Xperia 1 II et 5 II sont tous les deux dotés de deux haut-parleurs frontaux. En outre, ces derniers seraient désormais capables de délivrer un son de type 360 Reality Audio.

Le Xperia 5 III, quant à lui, reprend la plupart des nouvelles spécificités techniques de son grand frère (Snapdragon 888, téléobjectif variable et capteurs à double photo diode, son amélioré, etc.), avec – comme le Xperia 5 II – un écran 120 Hz plus compact, de 6,1 pouces et qui n’affiche les images qu’en Full HD+ (soit 2520 x 1080 pixels).

Le Xperia 1 III devrait être disponible au début de l’été en deux coloris : noir et gris. Le Xperia 5 III, quant à lui, sera proposé en noir et vert. Leurs prix ne sont pas encore connus.

