Le Galaxy Z Fold 6 Ultra est réel, Samsung prépare un pliable très haut de gamme

En marge des Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6, Samsung prépare un autre modèle pliable encore plus premium. Une source de confiance vient en effet de confirmer que le constructeur planchait sur un Galaxy Z Fold 6 Ultra. Ce dernier pourrait être lancé cette année.

Le Galaxy Z Fold 5 © Samsung

Il était déjà admis que deux smartphones allaient naturellement succéder au Galaxy Z Fold 5 (test ici) et au Galaxy Z Flip 5 (test ici). Les nouveaux pliables seront introduits lors d’un évènement Galaxy Unpacked qui pourrait être organisé début juillet. Mais Samsung aurait plus d’un tour dans son sac. Depuis quelques mois, il se murmure que le fabricant s’apprête à bousculer ses habitudes en lançant trois appareils pliables en 2024.

Leaker de référence pour la téléphonie mobile, Ice Universe vient de confirmer qu’un Galaxy Fold 6 Ultra était bien dans les cartons de Samsung. Comme le rapporte le site Android Headlines, son numéro de modèle (5SM-S948) indiquerait qu’il s’agit d’une version Ultra plus performante. Chez Samsung, le “8” à la fin du numéro de modèle désigne généralement les appareils les plus costauds de la gamme (le SM-S928 désigne par exemple le Galaxy S24 Ultra dont voici le test).

Fold6 Ultra does exist, but there are no detailed parameters https://t.co/galitfNu1T — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) April 3, 2024

Galaxy Z Fold 6 Ultra : un pliable encore plus premium mais pour quoi faire ?

Cette nouvelle fuite confirme les informations de WinFuture qui affirmait que Samsung prévoyait de produire une version premium du Z Fold 6. Ice Universe n’a toutefois pas pu révéler de détails croustillants sur sa fiche technique. Cette version sera-t-elle dotée d’un appareil photo plus performant ? D’un revêtement en titane plus solide ? Aura-t-elle un emplacement pour le S Pen ? Dans l’attente d’informations plus détaillées, nous ne pouvons que spéculer.

Pour rappel, des fuites ont déjà levé le voile sur certaines caractéristiques des Galaxy Z Fold 6 et Flip 6. Le premier cité serait notamment équipé d’écrans AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il serait propulsé par le SoC Snapdragon 8 Gen 3 assisté par jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Le triple module dorsal serait de retour (50, 12 et 10 MP) tout comme la batterie de 4400 mAh. On s’attend toutefois à une charge rapide filaire décevante limitée à 25 W.

De son côté, le modèle premium reste encore très mystérieux ; preuve qu’il n’est pas au même stade de développement que ses confrères ? Le cas échéant, il est probable que la version Ultra ne soit pas lancée au même moment.