SOS Fantômes 3 : Bill Murray est sous le charme des minis guimauves Stay Puft

Après de longues années d’attente, SOS Fantômes 3 se dévoilera bientôt sur nos écrans. Alors pour faire patienter les fans, les créateurs viennent de partager une adorable bande-annonce. Pour le moment, pas d’horrible monstre de l’au-delà en vue mais des minis guimauves facétieuses qui sont en en train de faire fondre la planète entière. A la manière de Baby Yoda chez Star Wars, ces craquantes sucreries vivantes font déjà des ravages. Et le légendaire Bill Murray n’a pas résisté longtemps à leur charme. En découvrant le trailer avec Ivan Reitman, le comédien n’a pas mis longtemps à craquer.

Sos Fantômes 3 : méfiez-vous des minis guimauves ! – Crédit : Sony Pictures

Ces petites créatures font évidement écho à Bibendum Chamallow, apparu dans le film original sorti en 1984. La sucrerie géante avait semé la zizanie et le trouble malgré son grand sourire et son petit costume de marin. Mais ces versions miniatures sont bien plus mignonnes, il faut bien le reconnaître ! Du moins, en apparence !

Des minis sucreries bien trop craquantes

La nouvelle bande-annonce met en scène Paul Rudd dans un supermarché, en pleine corvée de courses. Mais un étrange cri attire immédiatement sa curiosité. En cherchant la provenance de ces gémissements, il se retrouve au rayon bonbons, devant un paquet de marshmallows sur le point de craquer. Très vite, une petite créature s’échappe du sachet : un mini Stay Puft, conforme à sa version géante de 1984. Mais malgré son sourire de façade, le petit bonbon est rapidement rejoint par ses amis et sème le trouble dans le magasin. Paul Rudd se rend rapidement compte que tout cela va (encore) mal se terminer !

En visionnant cet extrait, Bill Murray n’a pas tardé à rire à gorge déployée. Personne ne pourra l’en blâmer. Au cours de cette petite séance avec Reitman, le comédien est revenu volontiers sur son aventure SOS Fantômes. La complicité avec son réalisateur fétiche est toujours intacte. Les deux hommes partagent encore une complicité quasi-enfantine, malgré le poids des années. Et si le deuxième opus n’a pas tenu toutes ses promesses, rien n’a altéré la relation de ces deux-là.

Les fans comptent désormais les jours et attendent avec impatience ce nouvel opus. Depuis le reboot 100% féminin (à la qualité discutable), les amoureux de la saga attendaient ce retour aux sources. C’est désormais chose faite avec cette nouvelle mouture, qui permettra de passer le relais entre ancienne et nouvelle génération de chasseurs. Reste à savoir si le résultat sera à la hauteur des espérances. En tout cas, cette première bande-annonce nous donne franchement l’eau à la bouche et promet de grands moments d’anthologie !

Crédit : Bleeding Cool