SOS Fantômes 2 : l’histoire n’était pas celle prévue à l’origine

Interrogé sur le second opus de la franchise, le comédien Bill Murray explique que l’histoire montrée à l’écran n’a rien à voir avec le scénario original prévu.

C’est désormais officiel : Bill Murray sera bel et bien de retour dans Sos Fantômes : L’héritage. Après avoir marqué la franchise par sa performance, le comédien s’apprêté donc à retrouver le personnage de Peter Venkman. Murray n’a pas été difficile à convaincre pour remettre le couvert. « Le scénario est bourré d’émotion, tourné vers la famille, avec des répliques vraiment intéressantes. Ça va fonctionner » confie ainsi le comédien pour mieux se justifier sur son retour. Pour l’occasion, Murray enchaîne déjà les interviews et n’a pas manqué de s’exprimer sur le passé de la franchise.

Les chasseurs de fantômes sont bientôt de retour ! – Crédit : Columbia Pictures

Le second opus, sorti en 1989, n’a jamais fait l’unanimité chez les fans et dans la profession. Sans doute parce que le scénario originellement prévu est tombé aux oubliettes. C’est en tout cas ce que confirme Murray. Et les comédiens auraient été forcé de rempiler, face au succès du premier volet.

Les confidences de Murray

Au départ, tout semblait pourtant s’annoncer sous les meilleurs hospices. Malgré la réticence de certains, tous les comédiens étaient heureux dans la perspective de tourner à nouveau ensemble. Le premier scénario mis sur la table a d’ailleurs enthousiasmé l’ensemble de l’équipe. Mais très rapidement, les choses ont évolué, et pas forcement dans le bon sens.

« Ce n’était finalement pas le scénario qu’ils avaient écrit. Nous nous sommes retrouvés dans cette suite sous de faux prétextes. Nous n’avons pas eu le choix car le tournage avait déjà commencé. Alors nous avons fait au mieux pour défendre le projet, en essayant de mieux le comprendre. Mais nous étions tous ensemble et c’est sûrement cela qui a sauvé une partie du travail » confie pour la première fois le comédien.

Mais le mal est fait et plus de vingt-ans après, l’avis populaire n’a pas évolué. Sos Fantômes 2 reste aux yeux de beaucoup une suite râtée et bâclée, dont le scénario peine à convaincre à chaque nouvelle minute du film. La presse s’en est d’ailleurs donné à cœur joie. Au final, Sos Fantômes 2 écope de la mention « divertissement correct » à défaut d’être un grand film du genre.

C’est pourquoi le grand retour de la franchise en 2021 est au cœur de toutes les conversations. Ce redémarrage est très attendu par les fans du monde entier. Si les anciens seront bien présents, ils seront surtout là pour passer le flambeau à la nouvelle génération de chasseurs de fantômes. En effet, c’est au tour de Paul Rudd et Carrie Coon de prendre le relais ! En découvrant l’héritage de leur grand-père, ces deux nouveaux héros vont devoir repartir à la chasse !

Crédit : Screenrant

