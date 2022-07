Space Perspective : un ballon géant pour emmener des touristes dans la stratosphère

Spaceship Neptune © Space Perspective

Prendre des photos de la Terre en sirotant un café bien confortablement installé dans une capsule géante sera bientôt possible. Space Perspective est une société qui souhaite envoyer ses clients dans la stratosphère terrestre dans une sorte de ballon géant, le Spaceship Neptune.

125 000 dollars pour s’envoler prendre des photos de la Terre

La société affirme que grâce à sa conception de capsule (en instance de brevet), les voyages dans l’espace sont sur le point de devenir « plus sûrs, plus confortables et encore plus excitants ». La nouvelle capsule Spaceship Neptune est actuellement en production dans les installations de la société près de son centre d’opérations au Kennedy Space Center de la Nasa, en Floride.

Le concept est simple : envoyer des touristes dans la stratosphère lors d’une lente ascension de deux heures à bord d’une capsule pressurisée et climatisée, attachée au gigantesque SpaceBalloon de la société. Les touristes spatiaux pourront ainsi prendre des photos de la Terre, de l’espace, avant de retomber dans la mer et d’être récupérés par un bateau.

Space Perspective indique que les fenêtres disposeront d’un revêtement réfléchissant pour limiter le facteur solaire et garder l’intérieur « confortable et frais ». La capsule disposera également d’un système de contrôle thermique séparé, lui aussi en instance de brevet.

La société floridienne facture d’ores et déjà 125 000 dollars (123 000 euros environ) à ses clients pour ses vols propulsés par ballon, avec un premier décollage prévu pour 2024. Sur son site, la société affirme avoir déjà vendu 900 billets en précommande.

Sachez qu’en parallèle, la société World View souhaite lancer une offre de « tourisme spatial » d’ici 2024, en proposant d’admirer la Terre pour 50 000 dollars dans une montgolfière stratosphérique.

Source : Space Perspective