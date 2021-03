SpaceX : le milliardaire japonais Yusaku Maezawa cherche 8 personnes pour le projet dearMoon

Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa et SpaceX se préparent à envoyer 8 civils en direction de la Lune pendant une petite semaine en 2023. Le projet dearMoon est ainsi officiellement lancé et les candidatures sont ouvertes.

Le projet dearMoon est la « première mission civile vers la Lune » à bord du vaisseau Starship de SpaceX. Ce n’est pas la première fois que l’on en entend parler puisque le milliardaire japonais Yusaku Maezawa a annoncé en 2018 faire le tour de la Lune en tant que premier touriste spatial.

8 personnes sont invitées pour le projet dearMoon – Crédit : dearMoon Project

En 2020, l’excentrique homme d’affaires a notamment fait parler de lui en cherchant une femme célibataire de 20 ans ou plus pour l’accompagner durant cette lune de miel. Finalement, l’émission de téléréalité a été abandonnée quelques jours plus tard et nous n’avions plus entendu parler du projet dearMoon jusqu’à présent.

Les préinscriptions pour dearMoon sont ouvertes jusqu’au 14 mars

Yusaku Maezawa vient de relancer dearMoon. Une vidéo YouTube avec Elon Musk donne les détails du voyage touristique. Le milliardaire japonais invite 8 personnes du monde entier. Au total, l’équipage de dearMoon sera composé de 10 à 12 membres. Le décollage est prévu pour 2023 à bord du vaisseau Starship de SpaceX qui est toujours en cours de développement. Le dernier prototype SN9 a réussi avec succès son vol, mais il a explosé à l’atterrissage à cause d’une vitesse trop élevée et d’un mauvais angle.

Le voyage spatial touristique prendra 3 jours pour rejoindre la Lune et en faire le tour et 3 jours pour revenir sur Terre. Pour le moment, Yusaku Maezawa n’a pas encore révélé les qualifications nécessaires pour être sélectionné. Les préinscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site de dearMoon jusqu’au 14 mars 2021. Ensuite, un mail détaillant le processus de sélection sera envoyé à tous ceux qui se sont préinscrits. La sélection initiale, le premier entretien en ligne, l’entretien final et le check-up médical des participants sélectionnés seront organisés d’ici la fin mai 2021.

Enfin, Elon Musk s’est également exprimé sur dearMoon. Il est confiant que Starship aura déjà été envoyé en orbite à maintes reprises avant le décollage de dearMoon en 2023. Le vaisseau sera parfaitement sécurisé pour transporter des humains d’ici là. Le PDG de SpaceX a conclu la vidéo en déclarant que : « je pense que nous ferons une réelle différence ». D’ailleurs, il se prépare aussi à la mission touristique Inspiration4 dont le décollage est prévu d’ici la fin de 2021 à bord de la capsule Crew Dragon qui sera envoyée en orbite.

Source : Space.com