SpaceX : un fan a recréé la capsule Crew Dragon Endeavour en LEGO

Crédit : BooCrackers12 – LEGO Ideas

Pour la première fois dans l’histoire de l’exploration spatiale, une société privée a transporté des astronautes vers l’ISS et les a ramenés en toute sécurité sur Terre. Un fan de LEGO et de SpaceX a recréé la capsule Crew Dragon Endeavour en LEGO et le résultat est très impressionnant ! Il a expliqué que « j’ai construit ce modèle parce que je suis un passionné de SpaceX (et de tout l’Espace), et que je n’ai jamais vu personne essayer ce modèle à l’échelle 1/35 ».

Le modèle de Crew Dragon Endeavour doit être soutenu par 10 000 votes avant de peut-être voir le jour officiellement

L’internaute du nom de BooCrackers12 a soumis son modèle de la Crew Dragon Endeavour et des deux astronautes sur la plateforme de crowdsourcing LEGO Ideas. Il espère en effet que son modèle soit reconnu par LEGO et qu’il devienne un set officiel. Avant que LEGO ne l’évalue, il faut que son projet reçoive au moins 10 000 votes. Pour le moment, il en est à 162 et il reste 424 jours.

Le set proposé contient au total 234 pièces. Il y a les deux figurines pour représenter Bob Behnken et Doug Hurley, la capsule Crew Dragon qui peut se poser à plat, un support pour la mettre et un cône de nez amovible. Ce set serait parfait pour compléter celui de la station spatiale internationale que LEGO a commercialisé au début de l’année. D’ailleurs, un fan en était également à l’origine et avait publié le concept sur LEGO Ideas.

Crédit : BooCrackers12 – LEGO Ideas

De plus, ce n’est pas la première fois que les entreprises d’Elon Musk ont le droit à leurs modélisations LEGO. Un set Tesla Cybertruck a reçu les 10 000 votes nécessaires en moins de deux mois en janvier 2020. Espérons donc que le set de Crew Dragon Endeavour reçoive le même soutien de la part de la communauté.

La mission Demo-2 a été menée avec succès par SpaceX. Les deux astronautes de la NASA, Bob Behnken et Doug Hurley, ont voyagé à bord de la capsule Crew Dragon lancée par la fusée Falcon 9 le 30 mai dernier. Durant le vol aller, ils ont baptisé la capsule comme la tradition le veut. Désormais, elle s’appelle Crew Dragon Endeavour. Après deux mois de mission, elle a ramené les astronautes sur Terre dimanche dernier en réalisant un amerrissage parfait dans le golfe du Mexique.

Source : TESLARATI