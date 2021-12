Spider-Man 3 : des scènes recyclées utilisées dans le film

Des images réutilisées par le nouveau film sur Spider-Man – Crédit : Sony

Depuis mercredi, les spectateurs découvrent Spider-Man 3 (Spider-Man : No Way Home) dans lequel Tony Stark et sa fille devaient apparaître. Et vous vous en doutez, les fans se bousculent pour découvrir l’aventure du Tisseur. Il faut dire que le film poursuit le multivers introduit par Loki sur Disney+ en faisant revenir des personnages d’anciennes adaptations. Et aujourd’hui, Spider-Man 3 dévoile l’un de ses secrets. Certains spectateurs pensent que le long-métrage utilise des images recyclées. Mais lesquelles ?

Attention : les lignes à suivre contiennent de nombreux spoilers. Ne continuez pas votre lecture si vous n’avez pas vu Spider-Man 3 (ou si vous vous en fichez).

Des scènes présentes dans les précédents films Spider-Man

Des images réutilisées pendant le combat final – Crédit : Sony

Spider-Man 3 utilise-t-il des images recyclées ? Peut-être bien. Lors du combat final, les Spider-Man (Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire) combattent tous les ennemis d’un coup. Et plusieurs spectateurs attentifs ont remarqué que plusieurs séquences ressemblent fortement à celles d’anciens films. Par exemple, la guérison de l’Homme-sable ressemble à celle dans Spider-Man 3 (2007) où le personnage est emporté par une grille d’égout. Mais à l’envers. Lorsque le Lézard reprend son apparence humaine, c’est exactement la même scène dans The Amazing Spider-Man.

Plusieurs médias proposent des théories. Il est possible que rajeunir numériquement les acteurs puisse se montrer compliqué. Les acteurs, Thomas Haden Church et Rhys Ifans, reposent beaucoup plus sur les effets spéciaux.

Sony n’a pas communiqué à ce propos mais nul doute que le studio va fournir une explication suite à cette constatation des fans. En attendant, Spider-Man 3 cartonne dans le monde entier. Une semaine après son lancement, le long-métrage culmine à 587,2 millions de dollars dans le monde. Il serait étonnant que le film n’atteigne pas le milliard de dollars. Autant dire une bonne nouvelle pour Sony, aidé par le succès du Marvel Cinematic Univers.

Source : CBR