Spider-Man : Morgan Stark a été coupée au montage de No Way Home

Selon la jeune comédienne Lexi Rabe qui interprète la fille de Tony Stark, son personnage de Morgan aurait été coupé au montage de Spider-Man : No Way Home.

Spider-Man : No Way Home poursuit son ascension phénoménal au box-office mondial. Pourtant, ce nouvel opus n’a pas encore dévoilé tous ses secrets. Entre le retour des anciens méchants et la réunion des trois Peter Parker, on pensait désormais tout savoir de cette nouvelle aventure spectaculaire. Mais une nouvelle information vient de tomber. Si on en croit la jeune comédienne Lexi Rabe qui interprète le rôle de Morgan Stark dans Endgame, son personnage aurait du faire une apparition remarquée dans cette nouvelle mouture. Hélas, sa prestation a finalement été coupée au montage final du film.

Spider-Man :No Way Home coupe la prestation de Morgan Stark (Lexi Rabe) – Crédit : Marvel

Rabe vient tout juste de dévoiler l’information sur les réseaux sociaux. Pour l’occasion, la demoiselle a partagé plusieurs photos sur le tapis rouge, aux côtés des stars de la saga.

Spider-Man : No Way Home se prive de Morgan Stark

« Voici un aperçu de toutes les photos. Promis, je les publierais toutes dans quelques temps. J’adore ce film même si mon rôle a été coupé au montage. C’était incroyable de voir tout le monde » témoigne ainsi la jeune comédienne. L’intégralité de sa publication sur Instagram est visible ici. Malheureusement, impossible d’en savoir davantage sur la teneur et le contenu de la scène en question.

Depuis sa dernière apparition en 2019, la jeune fille s’est plutôt faite discrète sur les tournages. Pour l’heure, aucun plan ne semble officiellement acté pour que Morgan Stark fasse son retour dans le MCU. « Je ne sais pas encore si je serais dans un autre film. Nous ne sommes pas sous contrat. Et à ce stade, il n y a encore aucune conversation ou négociation » ajoute ainsi Rabe, déjà très à l’aise face aux journalistes.

Cela n’ôte en rien les multiples qualités de No Way Home. Mais tout le monde se demande désormais quel rôle aurait pu jouer Morgan dans l’arc narratif de cette dernière aventure de l’homme-araignée. Il semble que nous ne connaîtrons hélas jamais la réponse.

A lire aussi – Spider-Man 4 : tout ce que l’on sait déjà de la suite de No Way Home

Source : Comicbook