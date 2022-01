Spider-Man 3 : Tobey Maguire et Andrew Garfield ont vu le film incognitos au cinéma

Spider-Man 3 profite d’un énorme engouement – Crédit : Sony Pictures

Spider-Man 3 (Spider-Man : No Way Home) développe le multivers. Dans cette nouvelle aventure, le Peter Parker de Tom Holland croise d’anciens personnages. On compte le Bouffon vert, le Docteur Octopus, Electro, l’Homme-sable ou encore le Lézard. Tandis que les fans réclament le retour d’Andrew Garfield en Spider-Man, l’acteur fait une belle révélation. L’acteur de The Amazing Spider-Man a vu Spider-Man 3 secrètement, au cinéma, avec Tobey Maguire, le premier interprète de Peter Parker. Une confidence faite en interview.

Attention, les lignes à suivre dévoilent l’intrigue de Spider-Man : No Way Home.

Incognitos dans un cinéma diffusant Spider-Man 3 !

Andrew Garfield, fan numéro un de Spider-Man. L’interprète de Peter Parker a vu Spider-Man 3 en compagnie de Tobey Maguire, qui incarnait le personnage dans la trilogie de Sam Raimi. Et discrètement, bien évidemment, casquette et masque pour cacher son identité.

Je me suis faufilé dans un cinéma la nuit de l’ouverture et j’ai regardé avec ma casquette de baseball et mon masque. J’étais avec Tobey Maguire, nous nous sommes glissés ensemble dans un cinéma et personne ne savait que nous étions là. C’était un très beau moment de partage. – Andrew Garfield

Les acteurs semblaient très excités à l’idée de découvrir leur comeback en tant que Spider-Man dans le long-métrage.

Andrew Garfield très excité par Spider-Man 3

Andrew Garfield partage également avoir été excité lorsque l’idée d’un retour des précédents Spider-Man lui a été présentée. Amy Pascal (Sony Pictures), Kevin Feige (Marvel Studios) et Jon Watts, le réalisateur, lui ont proposé le projet. L’acteur parle d’une « explosion » dans sa tête à la découverte du scénario !

Rappelons que The Amazing Spider-Man 3 n’a jamais eu lieu… à cause d’un conflit interne avec le dirigeant de Sony à l’époque ! Depuis, les fans militent en ligne pour que le comédien ait droit à un troisième film après le succès de No Way Home.

