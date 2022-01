Spider-Man No Way Home : Andrew Garfield sort enfin du silence

Attention, cet article contient de gros spoilers sur Spider-Man: No Way Home. Andrew Garfield est finalement bien présent dans le dernier Spidey aux côtés de Tom Holland et Tobey Maguire. Une réunion des trois Spider-Man qui a rempli l’acteur de joie. Ce dernier se dit d’ailleurs motivé à l’idée d’enfiler de nouveau le costume du super-héros à l’avenir.

Malgré les démentis, Garfield s’est finalement invité dans Spider-Man No Way Home – Crédit : Sony

Andrew Garfield avait pourtant assuré que Spider-Man: No Way Home ne réunirait pas les trois Peter Parker. On sait désormais qu’il s’agissait d’une tentative d’enfumage visant à garder le secret jusqu’au bout. Car outre Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield étaient bien présents dans le dernier film Marvel. Un retour cohérent d’un point de vue scénaristique puisque le Peter Parker actuel et Strange ont ouvert les vannes du multivers.

La présence supposée des trois acteurs de l’homme-araignée a forcément contribué au succès commercial de Spider-Man: No Way Home, nombre de curieux s’étant rués dans les salles pour en avoir le cœur net. Et alors que les fans de la première heure ont accueilli cette réunion avec un vif enthousiasme, Garfield a accepté d’évoquer son retour dans les colonnes de Variety. Le comédien ne s’attendait pas à être contacté par Kevin Feige. Mais l’idée d’un retour l’a vite enchanté. « Cela semblait incroyablement amusant,spirituel, trippant et avec des thématiques intéressantes », confie-t-il. « Étant un fan de Spider-Man le simple fait de voir trois Spider-Men dans le même plan m’a convaincu ».

Spider-Man No Way Home : en sauvant MJ, le Spidey de Garfield a pu tourner la page

Séduit par le pitch « alléchant », Garfield a apprécié la charge émotionnelle induite par la solitude de son personnage qui s’évapore au contact de ses acolytes. « Que se passe-t-il lorsque cette solitude vole en éclats et que vous comprenez que vous n’avez jamais été seul et qu’il y a d’autres frères qui vivent exactement la même chose que vous ? C’est un grand voyage spirituel à faire », s’enthousiasme-t-il.

L’acteur se félicite d’ailleurs d’avoir pu préserver la relation amoureuse du Spidey de Tom Holland, en sauvant la vie de MJ. Un moyen pour son personnage « de guérir le moment le plus traumatisant de sa propre vie ». Dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un héros, il avait effectivement échoué à sauver sa chère et tendre Gwen Stacy après une lourde chute. Pouvoir sauver la petite amie de son « jeune frère » a permis au protagoniste de refermer cette page sombre de son existence.

Garfied ne dirait pas non à un retour dans la peau de Spider-Man

Qu’on se le dise, Garfield, Holland et Maguire ont chacun apporté une couleur différente au rôle de Spider-Man. L’acteur souligne que l’entente était au beau fixe sur le tournage. Et de confier une petite anecdote insolite : « Tom était jaloux parce que j’avais de petites fermetures éclair sur mon costume qui me permettaient de retirer mes mains très facilement. Pour utiliser son téléphone, il devait se servir de son nez, ne pouvant pas accéder à ses mains. »

Globalement, Garfield est « reconnaissant d’avoir pu régler quelques détails pour le Peter que je jouais ». Un moyen pour lui de boucler la boucle narrative. « Il y avait tellement de questions sans réponse pour mon Peter là où nous l’avions laissé. J’ai pu revenir et l’aider à se sentir mieux. Et aussi honorer le Peter Parker de Holland en complétant cette trilogie, sans lui nuire ».

Et quid d’un retour de Garfield dans la peau de l’homme-araignée ? L’acteur répond par l’affirmative, se disant « définitivement ouvert » à un projet qu’il sentirait bien. Et de confier qu’il aimerait notamment brosser la fibre empathique du personnage qui se sacrifie pour le plus grand nombre. À noter qu’il se murmure que Morbius aurait été repoussé pour inclure Andrew Garfield…

Source : Variety