Pourquoi The Amazing Spider-Man 3 a été annulé ?

The Amazing Spider-Man 3 n’a jamais vu le jour pour une raison précise. Et ce n’est pas à cause du score au box-office des précédents films mais une histoire se déroulant au Brésil !

Attention, les lignes à suivre dévoilent des éléments de l’intrigue de Spider-Man : No Way Home.

Spider-Man compte plusieurs interprètes au cinéma. D’abord Tobey Maguire, éternel Peter Parker dans les films de Sam Raimi, réalisateur de Doctor Strange 2. Puis Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man de Marc Webb et Tom Holland dans le MCU. Ce joyeux monde se retrouve en ce moment au cinéma dans Spider-Man : No Way Home et depuis, les fans n’ont qu’une envie. Plusieurs pétitions demandent la mise en chantier de The Amazing Spider-Man 3 avec Andrew Garfield, des années après l’avortement de la franchise. Mais pourquoi le film a-t-il été annulé ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce n’est pas le score au box-office des précédents films. On en connaît la cause depuis le hack de Sony Pictures en 2014.

Le PDG de Sony a été… offensé par Andrew Garfield

Disons-le frontalement, sans nostalgie. The Amazing Spider-Man n’a pas été bien reçu par les spectateurs à l’époque, notamment car trop fade par rapport à la trilogie de Sam Raimi. Et pour beaucoup, le troisième volet n’existe pas car le box-office ne suivait pas. Ce n’est pourtant pas le cas. Sony Pictures se débrouillait plutôt bien et un nouveau film allait voir le jour. Si The Amazing Spider-Man 3 n’existe pas, c’est que Kazuo Hirai, PDG de Sony, a été offensé par Andrew Garfield, rien que ça. Une information dévoilée lors du hack de l’entreprise en 2014.

Nous sommes en 2014 au Brésil et c’est l’été. Andrew Garfield se rend à Rio de Janeiro pour célébrer la fin de la coupe du monde de football. Le comédien doit prendre la parole avec Kazuo Hirai, alors PDG de Sony, pour annoncer la sortie de The Amazing Spider-Man 3 en 2016. Sauf que l’interprète de Peter Parker ne se sentait pas très bien et décide de se retirer de l’événement en marge de l’annonce. La présentation prévue par Kazuo Hirai a été modifiée et l’homme n’a visiblement pas avalé cette annulation de dernière minute. Suffisamment pour se sentir offensé personnellement et annuler The Amazing Spider-Man 3.

Finalement, Sony Pictures débute les négociations pour que Peter Parker intègre le MCU. Pour le meilleur, puisque jamais le personnage n’a autant rapporté à l’entreprise.

