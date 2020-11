Spider-Man 3 : Tom Holland porte deux masques sur une photo du tournage du film

Comme on peut le voir sur la photo ci-dessous, qui provient de l’Instagram de Tom Holland, l’acteur est vêtu de son costume sur un décor de bluescreen. Il porte même un second masque pour faire bonne mesure.

Tom Holland avec deux masques – Crédit : Sony Pictures

L’acteur de 24 ans a posté l’image sur sa page Instagram, montrant le célèbre superhéros avec un masque. Faisant référence au costume de Spider-Man qu’il porte également sur la photo, Holland a écrit une phrase forte dans la description : « Portez un masque, j’en porte deux... ».

On sait déjà que porter un masque réduit de 65 % les risques d’infection au coronavirus, alors en porter deux devrait permettre à Tom Holland d’accroître cette efficacité. Une étude sur les matériaux des masques avait récemment comparé leur efficacité, et tous ne sont pas égaux face au virus. Les masques à valve et les visières par exemple n’empêchent pas la propagation du coronavirus.

Le casting de Spider-Man 3 est très complet

Tom Holland reprend son rôle de Peter Parker (et Spiderman) dans le troisième volet du film de Marvel Studios et Sony Pictures et du réalisateur Jon Watts. On pourra également compter sur la présence de Jamie Foxx, Zendaya, Marisa Tomei et Benedict Cumberbatch, qui incarnera Doctor Strange, le nouveau mentor de Peter Parker.

Pour la première fois, le prochain film Spider-Man serait l’occasion de réunir tous les acteurs des anciens films. En effet, Miles Morales et les trois Peter Parker feraient partie du casting du film. Tobey Maguire serait alors de retour avec un fils, et deviendrait un mentor pour le Peter Parker de Tom Holland.

Pour l’instant, la sortie du film est prévue pour décembre 2021, mais nous ne sommes pas à l’abri d’un report à cause de la pandémie. Cependant, comme le montre Tom Holland, toutes les précautions possibles sont prises sur le tournage pour éviter la propagation du coronavirus. Il faudra alors attendre plus d’un an avant de découvrir le nouveau film de l’Homme-araignée.

Source : Sony Pictures