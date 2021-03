Spider-Man 3 : Une photo de fin de tournage confirme un énorme spoiler !

Fin de production pour Spider-Man 3. Le film est enfin prêt et devrait normalement sortir le 17 décembre prochain. Mais alors que les studios ont tout fait pour maintenir le secret autour de cette nouvelle mouture, un spoiler accidentel s’est invité sur la toile. En effet, une photo confirme bel et bien la présence d’Andrew Garfield au casting de ce nouvel opus. Et ce ne sont pas les démentis de Tom Holland qui changeront cette fois la donne ! En effet, les goodies offerts par l’équipe de tournage laissent échapper quelques indices de taille sur le sujet. Car l’une des illustrations semble correspondre au costume et à la pose légendaire du comédien.

Spider-Man 3 encore victime de spoilers ! – Crédit : Marvel Studios

Même si tout cela reste une supposition, tout semble concorder. Reste à savoir si la production nous mène encore en bateau ou vient de lâcher un beau spoiler sans le vouloir. En tout cas, Holland risque encore de passer pour un bien mauvais menteur !

Garfield, de retour pour de bon ?

L’image utilisé sur le tee-shirt correspondrait à une version cosplayer du Spider-Man campé par Garfield. En analysant l’image, les fans du monde entier confirment sans peine l’information. Plus intriguant encore : le membre de la production qui a publié ces photos a finalement retiré toutes ses publications sur Twitter. Mais le mal est fait et Internet a gardé en mémoire son post original !

Quelques jours auparavant, des images du tournage semblaient montrer clairement que Garfield était bien présent sur le plateau. Cela pourrait donc confirmer également la présence au générique de Tobey Maguire. Le comédien avait été aperçu dans les ateliers costumes des studios et cette simple information avait littéralement emballé la toile. La présence des trois Spider-man ne serait donc plus une légende mais bel et bien un fait, si l’on en croit tous ces indices.

Some Spidey goodies for the crew of #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/tq58r9to19 — Spider-Man: No Way Home Updates (@spideyupdated) March 26, 2021

Spider-Man 3 serait donc bel et bien une histoire multiverse, incluant les précédentes générations de l’homme araignée. Le film ferait donc parti d’une trilogie de phase 3, débutée avec WandaVision et qui se terminera avec Doctor Strange. Ce dernier doit normalement jouer un rôle prépondérant dans Spider-Man. Tout cela devrait normalement être confirmé par les premiers teasers, attendus pour l’été 2021. Devant cet avalanche de spoilers, il semble désormais impossible pour les producteurs de jouer la carte du mystère. Nous devrions donc avoir une confirmation sans équivoque dans les prochaines semaines. La bande-annonce devrait également mettre à l’honneur le bouffon vert, apparemment lui aussi de retour dans cette nouvelle aventure.

Quoi qu’il en soit, ces nouvelles informations ont rapidement agité les réseaux sociaux, se plaçant rapidement au sommet du top tendances. Pour l’heure, créatifs comme producteurs ne se sont pas clairement exprimés sur le sujet. Le mal semble être fait : les fans repasseront pour l’effet de surprise ! Mais cela confirme bien à quel point ce nouveau volet est ultra attendu aux quatre coins du globe.

Source : BGR