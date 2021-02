Spider-Man 3 : Tom Holland continue de nier la présence de Garfield et Maguire

Il aura suffit de quelques phrases pour doucher les espoirs des fans de la saga. Dans une récente interview, Tom Holland nie un retour de Garfield et Maguire dans le prochain volet des aventures de l’homme-araignée. Depuis sa mise en production, Spider-Man 3 est au centre des rumeurs les plus folles. Il y’a quelques semaines, la simple présence de Maguire dans un entrepôt de costumes suffisait pour affirmer sa participation. Mais Holland est formel : Spider-Man 3 ne sera qu’une simple suite du précédent épisode.

Tom Holland fait le point sur le prochain Spider-Man – Crédit: Marvel Studios

Alors déni total ou simple coup de communication ? Pour l’heure, les déclarations de Tom Holland semblent totalement honnêtes. Mais un revirement de situation est-il encore possible ? Probable, quand on connaît le goût de Disney pour les surprises.

Que faut-il attendre de cette annonce ?

Les mots de Holland sont on ne peut plus clair sur le sujet. « Non, ils n’apparaissent pas dans le film, à moins que cette information m’ait été cachée. Si ils devaient être impliqués, je ne pourrais pas garder le secret bien longtemps. Mais pour le moment non. Ça sera juste une continuité des films que nous avons déjà fait » témoigne ainsi le comédien. La rumeur est donc totalement fausse, du moins si on croit les paroles du jeune acteur. Maguire n’aurait donc jamais participé à une quelconque négociation de contrat entre Sony et Marvel pour figurer au générique de ce nouvel opus.

Mais certains fans pensent que Holland cherche à mentir ouvertement et effrontément. Disney aime brouiller les pistes. Le studio est familier de cette méthode. Le but : faire croire au public que des choses arriveront ou non, pour faire de grandes révélations lors de la sortie officielle de tel ou tel film. Spider-Man 3 pourrait donc tout de même réserver quelques jolies surprises aux fans du genre.

Ce nouvel épisode s’annonce ainsi comme un crossover Spiderverse-multiverse, misant sur un aspect plutôt épique. Le film sera étroitement lié aux derniers événements survenus dans le MCU, en corrélation notamment avec le prochain Doctor Strange. Et en y réfléchissant de plus près, un retour vers le passé de la saga semble compromis. Depuis que Marvel a la main mise sur la franchise, il semblerait pour le moins étrange de voir le studio rendre hommage aux films estampillés Sony Pictures.

Alors que faut-il attendre de ce nouveau volet ? Difficile à dire pour l’heure. Mais en attendant, les studios font monter la pression avec une communication diablement efficace, surfant sur les rumeurs les plus follles pour mieux brouiller les pistes.

Source : Screenrant