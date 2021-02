Spider-Man : un autre méchant de la trilogie de Sam Raimi de retour dans le film

Nouvelle rumeur au sujet du très attendu Spider-Man 3. Après une longue pause de près d’un an, le tournage du film a enfin repris et les premières informations commencent à fuiter. Cette semaine, on apprend qu’un acteur de la trilogie de Sam Raimi aurait été vu sur les plateaux.

Spider-Man face au Bouffon vert – Crédit : Sony Pictures

Il s’agit de William Dafoe, celui qui incarnait Norman Osborn, alias le Bouffon vert dans les premiers films Spider-Man. Pour l’instant, aucune photo des plateaux de tournage ne confirme sa présence, mais le bruit courait déjà depuis quelques semaines à Hollywood. En décembre dernier, le site The Illuminerdi avait en effet affirmé que Dafoe serait au casting.

Ce grand vilain de la trilogie de Sam Raimi viendrait donc s’ajouter à une longue liste de personnages issus des précédents univers de Spider-Man. On sait en effet qu’Electro, méchant de The Amazing Spider-Man 2, sera lui aussi de la partie. Dafoe ne sera pas le seul acteur issu des premiers films, puisque J.K. Simmons (J. Jonah Jameson), Alfred et Molina (Docteur Octopus) et Kirsten Dunst (MJ) seraient également de retour.

Spider-Man aura aussi beaucoup d’ alliés du passé

Le Spider-Man de Tom Holland ne sera toutefois pas seul pour affronter tous ces vilains revenus d’entre les morts. Il devrait en effet côtoyer les Peter Parker de Tobey Maguire et d’Andrew Garfield. Selon d’autres bruits de couloir, il pourrait même avoir de l’aide de Daredevil, puisque l’acteur Charlie Cox aurait lui aussi été repéré sur le tournage.

Spider-Man 3 promet donc un cocktail explosif des trois univers de la franchise et au-delà. Mais en attendant que Marvel dévoile une première bande-annonce, il convient de prendre toutes ces informations avec des pincettes. Pour l’instant, les membres du casting officiellement confirmés sont Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Zendaya (MJ), Tony Revolori (Flash Thompson) et bien sûr Tom Holland dans le rôle de l’homme-araignée. Pour teaser un peu plus les fans, le jeune acteur a déclaré cette semaine dans la presse que Spider-Man 3 était « le plus ambitieux des films solo de super-héros ». Si toutes ces rumeurs au sujet du casting sont avérées, Holland ne ment en tout cas pas sur l’aspect très ambitieux du film. Spider-Man 3 sortira en salles en décembre 2021.

