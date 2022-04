Spider-Man : après 292 visionnages, il bat le record du monde d’un Français

Ramiro Alanis s’était fait déposséder de son record par le Français Arnaud Klein. Il a finalement remis les points sur les i en visionnant Spider Man: No Way Home à 292 reprises.

Un nouveau record impressionnant de visionnage – Crédit : Twitter @agalanis17

Avec plus de 1,8 milliard de recettes, Spider-Man: No Way Home a fait un véritable carton. Il se classe ainsi à la sixième position des plus gros succès au box-office mondial, juste derrière Infinity War et Le Réveil de la Force. Et parmi les fans qui ont contribué à ce succès, on retrouve un certain Ramiro Alanis qui connaît le film sur le bout des doigts.

Car cet Américain vient de battre le record du monde du nombre de visionnages d’un film au cinéma. Il a ainsi regardé No Way Home 292 fois entre le 16 décembre 2021 et le 15 mars 2022. En tout, cela fait tout de même 720 heures de visionnage, soit 30 jours. Et pour être homologué, il faut respecter des règles drastiques fixées par le Guinness des records. Billets de cinéma à fournir comme preuves, vidéos le montrant affairé à visionner le film, témoignages… Pas de quoi décourager Alanis qui n’en était pas à son coup d’essai.

Spider-Man No Way Home : 292 visionnages pour battre le record du monde

En effet, Il avait déjà décroché le record en allant voir Avengers: Endgame à 191 reprises. Mais un Français était venu le déposséder il y a quelques mois. Le Rémois Arnaud Klein avait ainsi participé à 204 projections de Kaamelott : Premier Volet. Une performance largement médiatisée qui avait même attiré l’attention d’Alexandre Astier, lequel avait participé à une séance avec le fan acharné.

Fair-play, Klein a pris le temps d’adresser ses félicitions à son rival : « Félicitations mon ami, Tel Iron Man contre Captain America, cet affrontement est titanesque, compte sur moi pour repousser ce record ^^ Car il n’y a pas de grandes victoires sans grand adversaire. Et tu es un très grand adversaire », peut-on ainsi lire. Le Français, qui se présente comme « le fou qui a fait rentrer Kaamelott dans le Guiness World Book », n’a donc pas pas dit son dernier mot. Probablement avec le second volet de Kaamelott qui débarquera prochainement.

Source : Heroic Hollywood