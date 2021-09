Kaamelott : ce Rémois bat le record du monde et pousse jusqu’à 203 séances

Arnaud Klein a battu le record du monde de séances du même film au cinéma. Il est allé voir 197 fois fois Kaamelott : Premier Volet depuis sa sortie et poussera même jusqu’à 203 séances pour écraser un record non homologué.

Le 21 juillet dernier, le rideau se levait sur le film Kaamelott, premier chapitre de l’aventure sur grand écran des chevaliers de la Table ronde revisités par Alexandre Astier. Arnaud Klein, un jeune rémois, s’était alors mis en tête d’aller voir son nouveau film fétiche jusqu’à plus soif. À Fance 3 Grand Est, il explique que « plus j’approche de la fin, mieux je me sens. »

Arnaud Klein et Alexandre Astier – Crédit : @scarecrow0909 / Regular Production



Dès sa 191e séance de Kaamelott : Premier Volet, le 10 septembre dernier, il a battu le record du monde de visionnage du même film au cinéma. Celui-ci était jusqu’alors détenu par un fan de Marvel, un américain qui était allé voir 191 fois Avengers : Endgame. À noter que le dernier volet de la phase 3 du MCU durait tout de même 3 heures. Pour cet américain, ce record représente tout de même 573 heures accumulées dans les salles obscures. De son côté, Arnaud Klein en est à 388 heures. Au terme du défi qu’il s’est lancé, il aura passé 406 heures, ce qui restera une belle performance de durée.

Toutes les séances du record d’Endgame n’ont pas été comptabilisées

Ce qui pousse Arnaud Klein a pousser plus avant son expérience est que toutes les séances de l’ancien recordman n’ont pas été comptabilisées. En effet, aux États-Unis, un cinéma dans lequel il s’est rendu 11 fois a fermé et n’a pas communiqué ce résultat au Guinness Book. Il aurait au final vu 202 fois Avengers : Endgame.

Détail amusant, les deux hommes sont en contact via Twitter. L’Américain a contacté le Français le premier, lui prodiguant de manière très sympathique des conseils pour comprendre et assimiler la procédure du Livre Guinness des records afin que toutes ses séances puissent être homologuées. En tout, Arnaud Klein a rassemblé 1500 preuves qu’il a pu présenter à l’huissier pour valider son record. Tickets de cinéma, témoignages, vidéos le montrant à chaque séance, au début, au milieu et à la fin, tout est bon pour certifier chaque paire d’heures qu’il a passé à regarder Kaamelott : Premier Volet au cinéma.

Rétention d’eau, perte de poids, le quotidien d’un recordman

Et aux mauvaises langues qui diraient qu’il ferait mieux de faire du sport plutôt que rester avachi dans un fauteuil de cinéma, Arnaud Klein peut rétorquer qu’il a perdu 13 kilos : « On nous dit d’aller à la salle, mais personne n’a précisé que ça fonctionnait aussi avec les salles de ciné ». La raison est plus pernicieuse. Vissé à son siège, Arnaud Klein a fait de la rétention d’eau, ce qui l’a poussé à se remettre au sport pour que son record n’impacte pas sa santé.

Fan de la première heure de Kaamelott, le Rémois assure qu’il aurait joué le jeu que le film dure 1h30 ou 3h. Concernant sa vision du film sur la durée, il explique que « ça a été un vrai plaisir jusqu’à la 80e. À ce stade-là, on m’entendait encore rigoler dans la salle. » À la 197e séance, il ne le voit plus de la même manière. Pour tromper l’ennui qui s’installe, il s’est lancé des défis mineurs à chaque séances, à compter « le nombre de fois où le mot « sire » est prononcé », par exemple.

Arnaud Klein assistera à sa 203e projection de Kaamelott : Premier Volet samedi prochain, le 18 septembre. Il le fera avec ses amis et d’autres fans. Alexandre Astier avait promis d’assister à une séance avec lui, en soutien. Il espère que ce sera pour l’ultime. De son côté, le cinéma où Arnaud Klein a ses habitudes a eu la bonne idée d’assurer que le film ne sera pas déprogrammé avant.

Source : France 3 Grand Est