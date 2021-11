Spider-Man : Andrew Garfield dément sa participation dans No Way Home

Malgré des rumeurs persistantes, Andrew Garfield dément fermement avoir participé au tournage de Spider-Man : No Way Home

C’est LE sujet brûlant du moment. Alors que le prochain volet de Spider-Man s’apprête à sortir en salles, les rumeurs sur la participation de Garfield (et Maguire) reprennent de plus belle. Depuis plusieurs mois déjà, les spéculations vont bon train. Après plusieurs démentis, la publication d’une étrange photo a pourtant une nouvelle fois semé le doute chez les fans. Resté en retrait, le comédien prend enfin la parole. Garfield l’affirme haut et fort : « je ne suis pas dans No Way Home ». Les trois Peter Parker iconiques ne seraient donc pas prêts de débarquer conjointement à l’écran.

Spider-Man No Way Home : ça sera sans Garfield ! – Crédit : Sony

Alors énième tentative de préserver le secret ou déclaration officielle pour mettre fin aux rumeurs ? Difficile d’y voir clair. Pourtant, cette fois, les propos de Garfield ne laissent plus aucune place au doute.

Garfield persiste et signe : il n’apparaîtra pas dans le prochain Spider-Man

« Ecoutez, je ne suis pas dans le film. J’ai toujours aimé Spider-Man et je suis extrêmement reconnaissant d’avoir pu jouer ce rôle. Et j’ai hâte de voir ce qu’ils ont fait dans cette nouvelle aventure. Ce n’est pas une réponse diplomatique car je le pense vraiment « explique ainsi Garfield à la presse. « J’aime Tom Holland, j’adore le réalisateur Jon Watts. Je suis fier de ce que Feige et Pascal ont pu faire avec ces films et ce personnage. Il est très important pour moi. Je suis aussi excité de vous de voir comment ça va se passer pour Peter » ajoute également le comédien.

Et en effet, les nouvelles aventures de l’homme-araignée s’annoncent déjà palpitantes. Malgré les avertissements de Strange, Parker va devoir faire face au retour de ces ennemis jurés, d’Octopus en passant par Le Bouffon Vert. Mais pas de Garfield à l’horizon ! « Il est important pour moi de vous dire officiellement que je ne suis pas impliqué dans ce retour. Je sais que cette déclaration ne changera pas grand chose aux rumeurs. Mais je ne sais vraiment pas ce qu’il va se passer » conclut le comédien.

Il semble donc désormais acté que la présence de Garfield dans No Way Home restera un fantasme pour les fans. Cela n’empêchera certes pas le film de connaître un grand succès au box-office mondial.

Source : Comicbook