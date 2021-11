Spider-Man Homecoming : la scène post-générique tournée pendant une émeute

Une émeute véritable pendant la scène – Crédit : Sony

Difficile de passer à côté de Spider-Man. C’est simple : le super-héros capte toute l’attention. Il faut dire qu’en plus des productions de Disney+, Marvel prépare la sortie de Spider-Man : No Way Home. Un long-métrage présentant son second trailer dans lequel apparaissent plusieurs vilains des précédentes adaptations. Sans oublier, en termes de jeux vidéo, la venue du Tisseur dans Marvel’s Avengers et l’attente suscitée par Marvel’s Spider-Man 2. Mais aujourd’hui, place à la première adaptation sous l’égide du MCU. Michael Mando, l’interprète du Scorpion dans Spider-Man : Homecoming, dévoile une information surprenante. Dans la scène post-générique où son personnage est en prison, l’émeute était… réelle.

Des prisonniers excités par la présence d’une équipe

Dans la scène post-générique de Spider-Man : Homecoming, les fans découvrent Mac Gargan, joué par Michael Mando, derrière les barreaux. L’interprète de Vaas dans Far Cry 3 n’est autre que le Scorpion et parle à Adrian Toomes (Michael Keaton), le Vautour. Le criminel, blessé par Spider-Man, souhaite se venger. Et alors que le tournage se déroulait en prison, une véritable émeute se déroulait.

Toute la scène post-générique a été doublée. Nous ne pouvions rien entendre, les prisonniers criaient (…) Pendant que nous faisions la scène. – Michael Mando

Il semblerait que la présence des caméras, d’une équipe, soit à l’origine de cette émeute.

Michael Mando veut un film ou une série sur Vaas

Crédit : Ubisoft

Michael Mando profite de cette interview pour dévoiler une information exclusive. L’homme, popularisé par son interprétation de Vaas dans Far Cry 3, souhaite tourner un live-action du méchant. Et le comédien se montre impliqué puisqu’il révèle l’existence d’un script qu’il a écrit, un film ou une série.

L’acteur pense que les fans ont un gros rôle à jouer pour attirer l’attention d’Ubisoft. Car Michael Mando explique en avoir parlé au studio mais que les discussions n’ont jamais eu lieu.

Lorsque l’on sait que les adaptations de jeux vidéo gagnent en popularité, comme preuve la venue prochaine de Mario et The Last of Us, Ubisoft aurait tort de s’en priver. Les joueurs adorent Vaas, de retour dans un DLC de Far Cry 6.

Source : ScreenRant