The Last of Us : nouvelle vidéo d’Ellie et Joel dans une ville enneigée

The Last of Us dévoile de nouvelles images à travers une vidéo. L’occasion de découvrir Ellie et Joel dans une ville plongée sous la neige.

The Last of Us se dévoile – Crédit : HBO/Naughty Dog

Sony, ce n’est pas que du jeu vidéo. Le géant nippon produit également de l’audiovisuel et développe des adaptations de ses exclusivités vidéoludiques. Parmi elles, Uncharted avec Tom Holland et un premier trailer dévoilé. Et HBO prépare la venue de The Last of Us, première vidéo à l’appui. Pedro Pascal, star de The Mandalorian sur Disney+, incarne Joel. Bella Ramsey, venue de Game of Thrones, joue sa protégée, Ellie. Et aujourd’hui, bonne nouvelle pour les fans. La série dévoile une nouvelle vidéo dans une ville enneigée où avance le duo.

Un passage dans une ville sous la neige

#TheLastofUs filming today in Canmore.



🎥 Astromo038 pic.twitter.com/36r0akBVkM — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) November 18, 2021

Une nouvelle vidéo de tournage dévoile Ellie et Joel en train d’avancer dans une ville post-apocalyptique enneigée se trouvant à Jackson, dans le Wyoming. Un lieu déjà aperçu dans le jeu vidéo de Naughty Dog. Pour les retardataires, le titre parle de Joel, contrebandier, chargé d’escorter Ellie dans un monde touché par un virus mortel. Il s’avère que la jeune fille représente une chance de survie pour l’humanité puisqu’elle porte l’antidote. Cette dernière est immunisée.

Plusieurs projets d’adaptations faisaient régulièrement parler ces dernières années. Notamment un long-métrage, projet finalement abandonné. Le format série permet de prendre du temps pour proposer un rendu contemplatif, se concentrant sur la psyché des personnages. Un pont entre les deux épisodes développés par Naughty Dog.

Des images en supplément

HBO production of #TheLastofUs is starting to take shape in Canmore!

Pieces of the camp walls and gate are visible on main street. The animal pasture/vegetable gardens beside the miner's hall and overgrowth on the engine bridge. via mikefromcanmore IG pic.twitter.com/kxHuUHjQ8V — The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) November 9, 2021

Et ça ne s’arrête pas là puisque des décors post-apocalyptiques se dévoilent à travers de nouveaux clichés. Jusqu’à présent, les fans semblent enthousiasmés par les différentes fuites. HBO fait attention aux détails : il faut dire que Neil Druckmann, créateur de The Last of Us, travaille sur la série. La fidélité va être au rendez-vous.

On ne sait pas quand exactement sera diffusée cette adaptation. On parle de 2022, sans plus de précision.

Source : ScreenRant