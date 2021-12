Spider-Man 4 : à quoi faut-il s’attendre après No Way Home ?

Ça y’est, Spider-Man : No Way Home vient enfin de débarquer dans les salles obscures. Maintenant que le contenu du film est enfin connu, le futur de la franchise laisse entrevoir de potentielles (belles) surprises. Si Tom Holland ne sait pas encore s’il continuera à porter le costume de l’homme-araignée, la saga semble avoir encore de beaux jours devant elle. Tout au long de l’intrigue, de nombreuses détails ouvrent des pistes intéressantes pour un quatrième opus. Mais à quoi faut-il vraiment s’attendre ?

Côté équipe créative, tout semble déjà prêt pour travailler sur le futur de Spider-Man. Amy Pascal, la productrice, est déjà prête à s’investir pour au moins trois films supplémentaires. Alors que les fans se rassurent : Peter Parker est loin d’avoir dit son dernier mot !

Spider-Man 4 : les pistes possibles pour une suite déjà très attendue

« Ce n’est pas le dernier film que nous allons faire avec Marvel. Nous nous préparons déjà au prochain, toujours avec Tom Holland. On est même prêt à penser aux trois prochains épisodes » explique Pascal. Même si aucun accord officiel n’a encore été signé, l’excellent démarrage de No Way Home devrait permettre aux choses de se concrétiser rapidement. Holland est un comédien très demandé, aussi Sony va t-elle devoir rapidement bloquer son poulain pour un potentiel futur tournage.

La scène finale de No Way Home ouvre de toute façon la voix à une suite. On peut y voir Parker, fabriquant de ses propres mains son nouveau costume. Cela augure donc un (son) futur retour après les déboires qu’il vient de traverser. En adoptant un nouvel uniforme bicolore bien plus « simple », on sent également une volonté de rendre hommage à ses prédécesseurs, en refusant de préparer sa vengeance ou d’appeler à la haine. Autre détail important : No Way Home semble annoncer l’arrivée prochaine de Kraken dans le Spider-Verse, et un crossover possible avec Venom.

Pour le moment, on ne sait pas avec exactitude quand ce nouvel opus pourrait sortir. Mais la logique voudrait que Marvel tranche pour une diffusion fin 2023, début 2024. Cela laisse peu temps certes, mais il y a avant tout en jeu une logique de connexion plus large au MCU et de gros enjeux financiers.

