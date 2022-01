Spider-Man No Way Home : cette scène coupée que Andrew Garfield a laissé à Tobey Maguire

Andrew Garfield a laissé une scène dans Spider-Man : No Way Home dans laquelle Tobey Maguire plaisante sur des problèmes de dos.

Crédit : Sony Pictures

On le sait désormais, Spider-Man : No Way Home devient le plus gros succès de l’histoire de Sony Pictures. Il faut dire que le studio met les petits plats dans les grands pour la fin d’une trilogie entamée par Homecoming. Peter Parker, celui joué par Tom Holland, croise la route des précédentes itérations du personnage. Les spectateurs retrouvent Tobey Maguire (les films de Sam Raimi) et Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man) pour poursuivre le multivers introduit par Loki sur Disney+. Et même si le long-métrage squatte encore les salles, les acteurs assurent la promotion. Andrew Garfield parle d’une scène qu’il a laissé à Tobey Maguire dans No Way Home.

Andrew Garfield craquait aussi son dos dans cette scène supprimée

Tobey Maguire se montre absent des médias depuis des années. En plus d’être discret, le comédien souffre de fibromyalgie et préfère éviter les plateaux. Fort heureusement, les autres acteurs de Spider-Man : No Way Home prennent la parole pour lui. C’est le cas d’Andrew Garfield qui partage une scène coupée que les hommes partageaient. Lors d’une interview, l’interprète de Peter Parker (dans The Amazing Spider-Man) dévoile qu’ils plaisantent beaucoup à propos à propos des « problèmes de dos » de Tobey Maguire.

C’était tellement ludique, créatif et libre. J’ai adoré que Tobey Maguire ait des problèmes de dos et que je sois son ami lui disant que j’en ai aussi. Je m’étire à un moment donné pendant une scène. Je fais des étirements d’homme âgé à ce moment, ça a été coupé, et je pense que c’est mieux que ce soit le moment de Tobey. Andrew Garfield

Car même si Tobey Maguire n’a que 46 ans, on est loin de sa vingtaine au moment du tournage de la trilogie de Sam Raimi ! D’autant plus que Tom Holland et Andrew Garfield sont plus jeunes que lui, respectivement 25 ans et 38 ans. Dans No Way Home, plusieurs générations se rencontrent.

Source : WGTC