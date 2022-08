Spider-Man pourrait bientôt cesser d’être un super-héros

Spider-Man – Crédit : Sony Pictures

Nous fêtons cette année les 60 ans de Spider-Man. Pour marquer le coup, Marvel vient de publier Amazing Fantasy #1000 dans les librairies et sur les plateformes numériques. Un comic qui regroupe plusieurs histoires sur le Tisseur concoctées par des créateurs légendaires. Dans un aperçu de l’une d’entre elles (illustrée par Marco Checchetto), Peter Parker revient sur son parcours chaotique. Et de prévenir les lecteurs : « Je ne gagne jamais. Et je ne sais pas combien de temps je pourrai le supporter. »

Il fait ensuite référence à certains épisodes douloureux de sa vie à l’instar de la mort de l’oncle Ben et de son premier amour Gwen Stacy à cause de Bouffon Vert, la maladie de Tante May, le pacte avec Méphisto qui le prive de sa relation avec MJ, son meilleur ami Harry Osborn qui devient Bouffon Vert… Selon Peter, la liste va « encore et encore et encore » s’étoffer. À tel point qu’il a l’impression de toujours faire « un pas en avant. Deux pas en arrière. Tout le temps. Chaque jour. »

Spider-Man va-t-il raccrocher les crampons ?

À noter que Parker a déjà renoncé à ses « grandes responsabilités » comme dans Spider-Man No More! (Stan Lee, John Romita Sr.). Une histoire qui a inspiré grandement le film Spider-Man 2 porté par Tobey Maguire. Dans celui-ci, Spidey devient blasé de sa fonction de justicier, ayant l’impression de passer à côté de sa vie. Il perd ses pouvoirs pendant quelque temps et se débarrasse de son costume caractéristique. Avant de finir par reprendre du service.

Dans les comics, Peter a été contraint d’abandonner sa fonction dans la saga plus récente « Beyond« . Gravement blessé, il est incapable de lutter contre les vilains pendant un certain temps. Pour résumer, les deuils et les déceptions successives vécues par le super-héros sont nombreuses. Mais malgré ses doutes, Spider-Man continue d’œuvrer pour le bien, tissant ses toiles contre le crime. Une résilience à toute épreuve qui explique son immense popularité.