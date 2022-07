Mais pourquoi Spider-Man est-il si populaire ?

Crédit : Marvel

Ces derniers mois, l’attention s’est focalisée sur le Tisseur. En cause, la sortie de Spider Man: No Way Home visionné à 292 reprises par ce fan acharné. Frôlant les deux milliards de dollars au box-office mondial, le film a été un immense succès commercial. Il faut dire que Spider-Man est l’un des super-héros les plus appréciés au monde. Et l’attrait d’une réunification des trois Spidey n’a fait que monter la hype.

Mais comment expliquer une telle popularité pour l’homme-araignée ? Un élément de réponse est donné dans le comic Amazing Spider-Man # 5 signé Zeb Wells et John Romita Jr. Après avoir été manipulé par Tombstone, Spidey est pour le moins déprimé. Alors qu’il boude à la maison, Black Cat tente de lui remonter le moral. Elle lui conseille de retourner là-bas et de prendre du bon temps a jouer les super-héros. « Commence par être toi-même. Tu es le meilleur quand tu t’amuses ».

À lire > Joe Biden est un vilain de Spider-Man, le président américain dans la tornade Marvel

Spider-Man : un super-héros toujours d’attaque malgré les tragédies

Telle est la raison qui explique pourquoi Spider-Man est-il autant apprécié. Toute la vie du super-héros est jalonnée par les tragédies. Ce dernier a été témoin de la mort de l’oncle Ben, du capitaine Stacy, de Gwen Stacy, de Harry Osborn… La liste est longue. Malgré ces évènements dramatiques durs à encaisser, Spidey persévère encore et toujours. Il continue de tisser ses toiles et de faire des blagues tout en éliminant les vilains.

Cela contraste fortement avec d’autres héros comme Daredevil et Batman qui considèrent leurs activités de justicier comme un fardeau plutôt qu’une aventure. De son côté, Spider-Man sait bien qu’un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, selon les mots de l’oncle Ben. Mais cela ne l’empêche pas de réaliser ses tâches super-héroïques avec délice, passant toujours un bon moment à être lui-même.

Si vous aimez les comics, connaissez-vous ce pouvoir trop dérangeant de Spider-Man pour apparaître au cinéma ?