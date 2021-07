Black Widow : Tom Holland donne enfin son avis sur le film

Le comédien Tom Holland a enfin pu découvrir Black Widow et son avis est dithyrambique !

Après deux longues années d’attente, Black Widow débarque enfin dans les salles obscures. Très attendu par les fans du genre, le nouveau Marvel connaît un démarrage en trombe outre Atlantique. En effet, depuis longtemps, les inconditionnels du genre espéraient avec une impatience non dissimulée que Natasha Romanoff puisse enfin avoir son propre long-métrage. C’est également l’avis de Tom Holland, qui vient tout juste de découvrir le résultat. Et sa critique personnelle ne tarit pas d’éloges sur la performance de Johansson.

Black Widow : Tom Holland sous le charme de la performance de Johansson – Crédit : Marvel Studios

Connu pour être le roi du spoiler, Holland aura également du patienter pour savourer le film dans son intégralité. Sur les réseaux sociaux, l’acteur partage son avis et semble sous le charme de cette performance.

Tom Holland adore Black Widow

C’est via son compte Instagram que l’interprète de Peter Parker s’est exprimé sur le sujet auprès de ses fans. Un mot revient sans cesse dans sa critique : « génial ». L’avis du comédien semble en tout point conforme à la critique professionnelle et populaire. Sur Rotten Tomatoes, Black Widow enregistre des scores qui donnent le vertige. Le long-métrage reçoit ainsi 80% d’opinions favorables ainsi qu’un score d’audience caracolant à 92%.

De l’avis général, c’est la performance des comédiens qui fait toute la différence. Nombreux sont ceux qui saluent le jeu parfait de Johansson et de ses acolytes Florence Pugh, David Harbour et Rachel Weisz. Le public félicite également la qualité scénaristique du projet et son ton si particulier. De quoi faire regretter à nombre d’entre eux le départ de Johansson. En effet, la comédienne a confirmé son envie de passer à autre chose, étant arrivée au bout de ses possibilités avec le personnage.

Mais cela n’empêche pas à certains fans de faire part de leur mécontentement. En effet, beaucoup reprochent au film de mettre Natasha trop souvent au second plan pour mieux introduire de nouveaux personnages. En effet, Yelena (interprétée par Pugh) occupe une place de choix, appelée semble t-il à devenir la « nouvelle » Black Widow. Qu’importe car le résultat est là ! Marvel peut se targuer d’un nouveau succès retentissant, après deux années marquées par la crise sanitaire mondiale. La suite de cette nouvelle phase du MCU promet ainsi de sublimes surprises !

