Spider-Man : No Way Home : la bande annonce dévoilée

Le 17 décembre prochain, Spider-Man : No Way Home sort dans les salles de cinéma. La bande annonce reprend les scènes post-génériques de l’opus précédent (Spider-Man: Far From Home). Peter Parker doit affronter un monde parfaitement au courant de son identité véritable à cause de Jonah Jameson (J.K Simmons), le directeur du quotidien Daily Bugle.

Affiche Spider-Man. Crédit : Marvel

Le prochain film est rempli de surprise. Ou du moins, il l’était. Bon nombre de spoilers sur Spider-Man : No Way Home ont été divulgués et les studios de production (Sony et Marvel) n’ont pas réussi à les dissimuler bien longtemps. C’est d’ailleurs ces révélations qui finissent par attirer les fans vers le film. Parmi les visages familiers, on pourra compter sur Docteur Strange (Benedict Cumberbatch), tante May, Happy Hogan, Ned… Mais aussi le docteur Octopus, autre grande révélation que les studios ont eu du mal à garder pour eux.

La bande annonce avait d’abord fait l’objet d’une fuite. Filmée au téléphone en cachette et dans une résolution exécrable. Les studios de productions n’ont attendu que quelques heures avant de publier une véritable version, coupant l’herbe sous pied des auteurs de cette divulgation avant l’heure.

Le multivers est déclenché

Le prochain opus s’inspire clairement de la bande dessinée Spider-Man : One More Day. Dans celle-ci, Peter Parker conclut un pacte avec le diable afin de dissimuler son identité au monde. Dans la bande annonce, Stephen Strange remplace le diable dans ce rôle. Le sort pour régler le problème de célébrité de notre héros est dangereux, et vaut même un avertissement de Wang. Mais Strange l’exécute tout de même et engendre un véritable cataclysme spatio-temporel. C’est ici que le multivers, tant attendu, se déclenche. Le film prend place dans ce contexte, et le résultat paraît époustouflant. Nous savions que le docteur Octopus attendait Spider-Man au tournant, ici, l’affrontement se confirme.

Comme il avait été supposé par le passé, il y a de fortes probabilités que les acteurs Tobey Maguire et Andrew Garfield, les anciens Spider-Man, se retrouvent aussi dans le film au côtés de Tom Holland, multivers oblige.



Source : bgr.com